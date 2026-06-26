La Reggina è di Lotito. Don Zampaglione: “un presidente che ci porterà in B!”

“Abbiamo un presidente che ci porterà in Serie B“. Con queste parole, don Giovanni Zampaglione, direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, ha dato il suo benvenuto a Claudio Lotito in quel di Reggio Calabria. Il presidente della Lazio ha finalizzato, nelle ultime ore, l’acquisto della Reggina liberandola da 3 anni umiliazioni e soprusi confezionati dall’Amministrazione Falcomatà e tradotti in fallimenti sportivi dalla gestione Ballarino.

Cannizzaro regista dell’operazione: promessa elettorale mantenuta in tempi record, sventando anche il pericolo Rizzetta che si è portato dietro anche Praticò: due piccioni, eliminati, con una fava.

“In quanto direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova faccio i miei migliori auguri al dottore Lotito per aver preso la Reggina nella speranza di ritornare nell’olimpo del calcio…“, ha aggiunto Zampaglione.