La Reggina è di Lotito. Don Zampaglione: “un presidente che ci porterà in B!”

Il messaggio di don Giovanni Zampaglione per Claudio Lotito dopo il passaggio di proprietà della Reggina

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Abbiamo un presidente che ci porterà in Serie B“. Con queste parole, don Giovanni Zampaglione, direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, ha dato il suo benvenuto a Claudio Lotito in quel di Reggio Calabria. Il presidente della Lazio ha finalizzato, nelle ultime ore, l’acquisto della Reggina liberandola da 3 anni umiliazioni e soprusi confezionati dall’Amministrazione Falcomatà e tradotti in fallimenti sportivi dalla gestione Ballarino.

Cannizzaro regista dell’operazione: promessa elettorale mantenuta in tempi record, sventando anche il pericolo Rizzetta che si è portato dietro anche Praticò: due piccioni, eliminati, con una fava.

In quanto direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova faccio i miei migliori auguri al dottore Lotito per aver preso la Reggina nella speranza di ritornare nell’olimpo del calcio…“, ha aggiunto Zampaglione.

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