Anche il sindaco di Messina Federico Basile è a Reggio Calabria per la Festa nazionale dei Carabinieri

Il sindaco di Messina, Federico Basile, è a Reggio Calabria per prendere parte alla Festa nazionale dei Carabinieri, un appuntamento istituzionale di particolare rilievo che richiama autorità civili, militari e rappresentanti delle istituzioni. La presenza del primo cittadino messinese assume un significato importante nel quadro dei rapporti tra le due sponde dello Stretto e conferma l’attenzione delle istituzioni locali verso una celebrazione dedicata all’Arma dei Carabinieri. All’evento stanno partecipando, tra gli altri, anche il premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto. La cerimonia a Reggio Calabria diventa così un momento di forte valore istituzionale, con la partecipazione dei vertici del governo nazionale e di amministratori locali, tra cui il sindaco di Messina.

Messina rappresentata alla Festa nazionale dei Carabinieri

Con la presenza del sindaco Federico Basile, Messina è rappresentata a Reggio Calabria in una giornata dal forte valore simbolico. La Festa nazionale dei Carabinieri rappresenta infatti un’occasione di incontro tra istituzioni nazionali e locali, oltre che un momento di riconoscimento del servizio svolto quotidianamente dall’Arma sul territorio. La partecipazione del primo cittadino messinese assume un rilievo particolare anche per il contesto territoriale. Messina e Reggio Calabria condividono una posizione strategica nello Stretto, e la presenza di Basile alla cerimonia rafforza il ruolo delle amministrazioni locali nei momenti ufficiali che coinvolgono le istituzioni centrali.