Il marito del ministro Roccella disperso da sabato, ricerche senza sosta sul lago di Vico

Sono ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, disperso dal pomeriggio di sabato 27 Giugno dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. Le operazioni proseguono senza sosta nello specchio d’acqua dove l’uomo è scomparso dopo un bagno. Nonostante l’impiego di personale specializzato e di diverse strumentazioni tecniche, di Cavallari non si hanno ancora tracce. L’allarme è stato lanciato dalla stessa ministra, dopo essersi accorta che il marito non riemergeva più dall’acqua. Da quel momento è partita la macchina dei soccorsi, con un dispiegamento di mezzi e uomini impegnati nelle ricerche.

Il tuffo dal quale Luigi Cavallari non è più riemerso

Secondo quanto ricostruito, Luigi Cavallari si trovava al lago di Vico insieme alla moglie, la ministra Eugenia Roccella. La coppia aveva deciso di approfittare del sabato per trascorrere una giornata in barca sul lago. Mentre si trovavano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno. Da quel momento, però, non è più riemerso dalle acque. La ministra, accortasi della situazione, ha immediatamente lanciato l’allarme. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 27 e da allora le ricerche proseguono senza interruzione, coinvolgendo diverse squadre specializzate.

L’allarme lanciato dalla ministra Eugenia Roccella

A dare l’allarme è stata la ministra della Famiglia Eugenia Roccella, dopo essersi resa conto che il marito non tornava in superficie. Il contesto era quello di una giornata in barca sul lago di Vico, trasformata improvvisamente in emergenza. Dopo la segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le prime perlustrazioni nello specchio lacustre. Le attività sono state concentrate nell’area in cui Cavallari si sarebbe tuffato, con l’obiettivo di individuare eventuali tracce dell’uomo disperso. Fin dalle prime ore, le operazioni si sono rivelate complesse e, nonostante l’impegno dei soccorritori, non hanno ancora portato a un esito.

In campo vigili del fuoco, sommozzatori e soccorritori acquatici

Dopo l’allarme, i vigili del fuoco hanno perlustrato il lago con i sommozzatori del nucleo di Roma, un soccorritore acquatico e una moto d’acqua del comando provinciale di Viterbo. Le prime attività di ricerca non hanno dato risultati. Per questo motivo le operazioni sono proseguite e sono state rafforzate con l’impiego di ulteriori uomini e mezzi. A quanto si apprende, nelle ricerche sono coinvolti anche sommozzatori dei vigili del fuoco da Cagliari, a conferma della complessità dell’intervento e della necessità di utilizzare competenze specialistiche per scandagliare l’area lacustre.

Mezzi subacquei, sonar e droni per scandagliare il lago

Le ricerche di Luigi Cavallari nel lago di Vico si stanno svolgendo anche con l’ausilio di strumentazioni tecnologiche specifiche. Tra i mezzi utilizzati figurano il mezzo subacqueo ‘Rov’, il sonar ‘Didson’ e droni impiegati sia per le ricognizioni dall’alto sia per le ricerche subacquee. L’impiego di queste tecnologie consente di ampliare la capacità di osservazione e perlustrazione, soprattutto in un contesto complesso come quello di uno specchio lacustre. Le ricerche subacquee richiedono infatti strumenti in grado di operare in profondità e in condizioni di visibilità variabile. Nonostante il dispiegamento di mezzi e personale, le operazioni non hanno ancora permesso di individuare l’uomo disperso.

Lago di Vico, operazioni complesse nel Viterbese

Il lago di Vico, nel Viterbese, è il luogo in cui si concentra da sabato pomeriggio l’intervento dei soccorritori. Le ricerche vengono condotte nello specchio d’acqua dove Luigi Cavallari si era tuffato durante la giornata in barca. Le attività sono rese particolarmente delicate dalla natura stessa dell’ambiente lacustre, che richiede perlustrazioni mirate e l’impiego di strumenti specializzati. Per questo sono stati coinvolti sommozzatori, mezzi subacquei, sonar e droni, in un’operazione che continua senza sosta. Il lavoro dei soccorritori procede con l’obiettivo di ricostruire l’esatta dinamica della scomparsa e individuare il punto in cui Cavallari potrebbe trovarsi.

Le ricerche proseguono senza sosta

Al momento, il dato principale resta l’assenza di esito nelle ricerche. Luigi Cavallari risulta ancora disperso dopo essersi tuffato nel lago nel pomeriggio di sabato 27. I vigili del fuoco continuano a operare con squadre specializzate e strumentazioni dedicate. L’attività resta concentrata nel lago di Vico, dove si cerca ogni elemento utile per arrivare al ritrovamento. La vicenda ha richiamato grande attenzione anche per il coinvolgimento diretto della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, che ha lanciato l’allarme dopo aver visto il marito non riemergere più dall’acqua. Da allora, le operazioni proseguono senza interruzione e con il massimo impiego delle risorse disponibili.