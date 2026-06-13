Il Giro d’Italia Next Gen celebra l’amore a Reggio Calabria: un matrimonio al Duomo fa da sfondo alla presentazione!

Una storia d’amore in rosa. Dal Giro d’Italia al sì sull’altare a distanza di qualche metro, letteralmente da una parte all’altra della strada. Il ciclismo è, senza dubbio, lo sport più vicino alla gente e non è raro vedere momenti di colore durante le corse. Certo, la celebrazione di un matrimonio durante la presentazione del Giro d’Italia, probabilmente, è un unicum. E poteva succedere solo a Reggio Calabria. Mentre in Piazza Duomo si stava svolgendo la presentazione del Giro d’Italia Next Gen, dedicato ai talenti U23, nello sfondo due giovani sposi si stavano dicendo Sì sull’altare.

Un connubio bellissimo. Mentre in piazza sfilavano i ciclisti, applauditi dalla folla, sulle scalinate della chiesa sfilavano parenti e sposi. Il lancio del riso da un lato, gli applausi e le interviste dall’altro. Il simbolo del Giro è il Trofeo Senza Fine, che sia di buon augurio anche per gli sposi per un “amore infinito”.