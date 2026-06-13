Giro d’Italia Next Gen, la presentazione in Piazza Duomo: tutte le squadre a caccia della maglia rosa | FOTO

Ci siamo quasi! Domani, domenica 14 giugno, inizierà il Giro Next Gen 2026. La grande partenza è prevista da Reggio Calabria, con arrivo a Vibo Valentia in una tappa intrigante. Quest’oggi un gustoso antipasto di quello che vedremo domani allo start. Piazza Duomo ha ospitato la presentazione ufficiale delle 27 squadre che domani inizieranno il loro cammino a caccia della Maglia Rosa. Tanti i reggini, tra appassionati e curiosi, che hanno fatto capolino per vedere i giovani talenti presenti.
A tal proposito da tenere d’occhio Lorenzo Mark Finn, maglia iridata, già 3° all’ultimo Giro di Reggio Calabria, uno dei favoriti per il successo finale. Tra i principali rivali c’è Henrique Bravo, recente vincitore di Tour of Antalya e Oberosterreich Rundfahrt. Attenzione alla coppia della Bahrain Development Team formata da Kasper Borremans e Jan Jackowiak, all’olandese Daan Dijkman, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi U23, al francese Remi Daumas, in evidenza alla Ronde de l’Isard.
Il belga Kamiel Eeman, vincitore della Corsa della Pace, e il suo connazionale Matisse Van Kerckhove, che ha conquistato l’Alpes Isere Tour completano il lotto dei papabili vincitori.
I ciclisti partecipanti al Giro Next Gen 2026
Di seguito la lista completa dei ciclisti partecipanti al Giro d’Italia Next Gen 2026 con il rispettivo pettorale, divisi per squadra.
RBC RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES GER
- FINN Lorenzo Mark – 1
- BLANC Gustave – 2
- BOCK Max – 3
- DONATI Davide – 4
- FIETZKE Paul – 5
- SCHOONVELDE Gijs – 6
- D.S. OLABERRIA Pello
- D.S. BENEDETTI Cesare
BVD BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM BRN
- BORREMANS Kasper – 11
- CAPRA Thomas – 12
- DUNWOODY Seth – 13
- FELDHOFFER Bálint – 14
- HOFER Valentin – 15
- JACKOWIAK Jan – 16
- D.S. MATTIUSSI Alessio
- D.S. BRESSAN Roberto
BIE BIESSE – CARRERA – PREMAC ITA
- VESCO Leonardo – 21
- DONATI Andrea – 22
- LEALI Stefano – 23
- MILESI Alessandro – 24
- TRAVELLA Nicholas – 25
- ZUMSTEG Nicola – 26
- D.S. MILESI Marco
- D.S. NICOLETTI Dario
DCD DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM FRA
- SPARFEL Aubin – 31
- ARSAC Rémi – 32
- BOUSSEMAERE Louic – 33
- DAHL Marius Innhaug – 34
- HAUGLAND Kasper – 35
- REITZ Braden – 36
- D.S. GIRAUD David
DPP DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL NED
- ZOMERMAAND Jurgen – 41
- BUSH Jacob – 42
- DE CEUSTER Milan – 43
- VAN REES Christiaan – 44
- VANHUFFEL Matteo – 45
- VLOT Mees – 46
- D.S. TIMMER Albert
EFA EF EDUCATION – AEVOLO USA
- HLADY Gavin – 51
- CARSTENSEN Magnus – 52
- GOLLIKER David Joshua – 53
- MARIN MARTINEZ Angel Miguel – 54
- PATTINSON Owain Tomos – 55
- STREIF Noah – 56
- D.S. LANGEVELD Sebastian
GEF GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA ITA
- ARRIGHETTI Nicolo’ – 61
- BIEHL Kevin – 62
- BOSIO Tommaso – 63
- GAMBA Thomas – 64
- NEMBRINI Diego – 65
- REMELLI Cristian – 66
- D.S. CALOSSO Daniele
- D.S. ROSOLA Paolo
CGF GROUPAMA-FDJ UNITED FRA
- LOULERGUE Victor – 71
- BLANC Johan – 72
- BOULET Eliott – 73
- DAUMAS Rémi – 74
- ROBERTS Reef – 75
- RUESCHE Soan – 76
- D.S. GANNAT Jérôme
- D.S. TURGIS Tanguy
HBG HAGENS BERMAN JAYCO AUS
- RAFFERTY Adam – 81
- GAFFNEY David – 82
- HOLMES Charles William – 83
- SAMBINELLO Mattia – 84
- SMITHSON Jed – 85
- WIGGINS Micheal Ben – 86
- D.S. MOERENHOUT Jacobus (Koos)
- D.S. MERCKX Axel
IGA INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY GBR
- ROGERS Cameron – 91
- DODD Mattie – 92
- HINDS Max – 93
- MEDWAY Fletcher – 94
- MILESI Nicolas – 95
- SAGE Martin Dylan – 96
- D.S. WATTS Simon
- D.S. ANTONINI Simone
LTF LIDL-TREK FUTURE RACING GER
- WARD James Jack – 101
- BESSEGA Andrea – 102
- FRYDKJÆR Boje Patrick – 103
- GRINDLEY Sebastian – 104
- MICHIELSEN Thor – 105
- O BRIEN Liam – 106
- D.S. ANDERSEN Sebastian
- D.S. IRIZAR ARAMBURU Markel
LWD LOTTO – GROUPE WANTY BEL
- DRIESSEN Niels – 111
- DOLVEN Halvor – 112
- DONIE Milan – 113
- EEMAN Kamiel – 114
- MARIVOET SCHOLIERS Duarte – 115
- TOUSSAINT Wouter – 116
- D.S. VAN SPEYBROECK Wesley
MGK MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE ITA
- MISHANKOV Maksim – 121
- ATTOLINI Luca – 122
- CARMENI Giuseppe Alessandro – 123
- FRIGGI Vittorio – 124
- LAUDI Luca – 125
- TACCONE Ivan – 126
- D.S. TIRALONGO Paolo
MOY MOVISTAR TEAM ACADEMY ESP
- PARETA SALA Roger – 131
- CUBILLAS SALVADOR Javier – 132
- FORLIN Daniele – 133
- GUATIBONZA BECERRA Alexander Jonathan – 134
- POMBO ALVAREZ Tomas – 135
- VILLATE MOMEÑE Ibai – 136
- D.S. MATEO MARCH Manuel
- D.S. CARRETERO Hector
ITA NAZIONALE ITALIANA ITA
- VIEZZI Stefano – 141
- BASSO Davide – 142
- FRATICELLI Luca – 143
- GIALLI Matteo – 144
- ROSSI Leonardo – 145
- VOLPATO Leonardo – 146
- D.S. AMADORI Marino
- D.S. SCIREA Mario
NDT NSN DEVELOPMENT TEAM SUI
- TARLING Luke Finlay – 151
- CASEY Patrick – 152
- GOOLD Max – 153
- LEWANDOWSKI Dawid – 154
- MORIN Ben – 155
- NIELSEN Nymand Emil – 156
- D.S. PLAZA Ruben
- D.S. DAVIDZON Lahav
PAD S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK ITA
- LORELLO Riccardo – 161
- ALARI Samuele – 162
- BONALDO Antonio – 163
- BOZZOLA Mirko – 164
- QUAGLIA Tommaso – 165
- SCARSO Andrea – 166
- D.S. PAIOLA Matteo
- D.S. CONTE Biagio
SOA SOLME OLMO ARVEDI ITA
- FIORIN Matteo – 171
- DANTE Alessandro Mario – 172
- FANTINI Christian – 173
- GRIMOD Etienne – 174
- SASSO Jacopo – 175
- UDERZO Riccardo – 176
SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM BEL
- RIBEIRO BRAVO Henrique – 181
- MUÑOZ GABIÑA Hodei – 182
- SAVINO Federico – 183
- SCHOOFS Jasper – 184
- SERVRANCKX Gauthier – 185
- SOENENS Viktor – 186
- D.S. HULSMANS Kevin
- D.S. ZANETTI Gaetano
- D.S. NOTARI Giacomo
DRP TEAM DRALI – REPSOL NOR
- VESLUM Sebastian – 191
- GRANBERG Sander – 192
- KJELDSAND Karl Emil – 193
- ØKSNES Håkon Eiksund – 194
- SANDSTAD Halvor Utengen – 195
- SEKSE Jørgen – 196
- D.S. REMME Stian
- D.S. LUKKEDAL Øivind
TFD TEAM NIPPO NUOVACOMAUTO OBOR ITA
- BERTOLLI Samuel – 201
- IWAMURA Genji – 202
- KAMADA Koki – 203
- NARITA Koshi – 204
- PASCARELLA Michele – 205
- SCIARRA Giuseppe – 206
- D.S. FUOCHI Filippo
TER TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA CAF ITA
- CATTANI Alessandro – 211
- ANASTASIA Tommaso – 212
- BAMBAGIONI Tommaso – 213
- MARTINI Marco – 214
- MENGHINI Alessio – 215
- PIZZI Nicolo’ – 216
- D.S. CHICCHI Francesco
- D.S. CALZONI Mauro
VLD TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT NED
- VAN KERCKHOVE Matisse – 221
- GOSZCZURNY Patryk – 222
- MERNIK Sven Aleksander – 223
- ROWE Elliot – 224
- SMITH Thomas William – 225
- TAILLIEU Aldo – 226
- D.S. DE HAAN Sierk
- D.S. COBBAERT Robby
TUU TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 SUI
- STIANSEN Jesper – 231
- CASAGRANDE Diego – 232
- HUBER Jan – 233
- KESSLER Bruno – 234
- MEDWAY Jackson – 235
- SIERRA Juan David – 236
- D.S. KRIEGER Alexander
- D.S. SÖLKNER Stefan
UAZ UAE TEAM EMIRATES GEN-Z UAE
- DIJKMAN Daan – 241
- FABRIES Ugo – 242
- MAUSS Moritz – 243
- RAMIREZ TORRES Pablo Mateo – 244
- SAMBINELLO Enea – 245
- STELLA Davide – 246
- D.S. POLANC Jan
- D.S. NOTARI Giacomo
UTC UC TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL ITA
- FABBRO Riccardo – 251
- CAFUERI Tommaso – 252
- MOTTES Lorenzo – 253
- PELUSO Gabriele – 254
- VECCHIUTTI Francesco – 255
- ZANOTTO Marco – 256
- D.S. DE CANDIDO Rino
XAD XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM KAZ
- SCALCO Matteo – 261
- BASSET Pierre Henry – 262
- MELLANO Ludovico – 263
- NEGRENTE Mattia – 264
- ZANINI Simone – 265
- ZANUTTA David – 266
- D.S. SHUSHEMOIN Alexandr
- D.S. VINOKUROV Alexandr