Giro d’Italia Next Gen, la presentazione in Piazza Duomo: tutte le squadre a caccia della maglia rosa | FOTO

Piazza Duomo ospita la presentazione delle squadre del Giro Next Gen 2026: i giovani talenti del ciclismo internazionale sfilano davanti al pubblico reggino

  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria (25)
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
  • Giro d’Italia Next Gen Reggio Calabria
    Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb
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Ci siamo quasi! Domani, domenica 14 giugno, inizierà il Giro Next Gen 2026. La grande partenza è prevista da Reggio Calabria, con arrivo a Vibo Valentia in una tappa intrigante. Quest’oggi un gustoso antipasto di quello che vedremo domani allo start. Piazza Duomo ha ospitato la presentazione ufficiale delle 27 squadre che domani inizieranno il loro cammino a caccia della Maglia Rosa. Tanti i reggini, tra appassionati e curiosi, che hanno fatto capolino per vedere i giovani talenti presenti.

A tal proposito da tenere d’occhio Lorenzo Mark Finn, maglia iridata, già 3° all’ultimo Giro di Reggio Calabria, uno dei favoriti per il successo finale. Tra i principali rivali c’è Henrique Bravo, recente vincitore di Tour of Antalya e Oberosterreich Rundfahrt. Attenzione alla coppia della Bahrain Development Team formata da Kasper Borremans e Jan Jackowiak, all’olandese Daan Dijkman, vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi U23, al francese Remi Daumas, in evidenza alla Ronde de l’Isard.

Il belga Kamiel Eeman, vincitore della Corsa della Pace, e il suo connazionale Matisse Van Kerckhove, che ha conquistato l’Alpes Isere Tour completano il lotto dei papabili vincitori.

I ciclisti partecipanti al Giro Next Gen 2026

Di seguito la lista completa dei ciclisti partecipanti al Giro d’Italia Next Gen 2026 con il rispettivo pettorale, divisi per squadra.

RBC RED BULL – BORA – HANSGROHE ROOKIES GER

  • FINN Lorenzo Mark – 1
  • BLANC Gustave – 2
  • BOCK Max – 3
  • DONATI Davide – 4
  • FIETZKE Paul – 5
  • SCHOONVELDE Gijs – 6
  • D.S. OLABERRIA Pello
  • D.S. BENEDETTI Cesare

BVD BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM BRN

  • BORREMANS Kasper – 11
  • CAPRA Thomas – 12
  • DUNWOODY Seth – 13
  • FELDHOFFER Bálint – 14
  • HOFER Valentin – 15
  • JACKOWIAK Jan – 16
  • D.S. MATTIUSSI Alessio
  • D.S. BRESSAN Roberto

BIE BIESSE – CARRERA – PREMAC ITA

  • VESCO Leonardo – 21
  • DONATI Andrea – 22
  • LEALI Stefano – 23
  • MILESI Alessandro – 24
  • TRAVELLA Nicholas – 25
  • ZUMSTEG Nicola – 26
  • D.S. MILESI Marco
  • D.S. NICOLETTI Dario

DCD DECATHLON CMA CGM DEVELOPMENT TEAM FRA

  • SPARFEL Aubin – 31
  • ARSAC Rémi – 32
  • BOUSSEMAERE Louic – 33
  • DAHL Marius Innhaug – 34
  • HAUGLAND Kasper – 35
  • REITZ Braden – 36
  • D.S. GIRAUD David

DPP DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL NED

  • ZOMERMAAND Jurgen – 41
  • BUSH Jacob – 42
  • DE CEUSTER Milan – 43
  • VAN REES Christiaan – 44
  • VANHUFFEL Matteo – 45
  • VLOT Mees – 46
  • D.S. TIMMER Albert

EFA EF EDUCATION – AEVOLO USA

  • HLADY Gavin – 51
  • CARSTENSEN Magnus – 52
  • GOLLIKER David Joshua – 53
  • MARIN MARTINEZ Angel Miguel – 54
  • PATTINSON Owain Tomos – 55
  • STREIF Noah – 56
  • D.S. LANGEVELD Sebastian

GEF GENERAL STORE – ESSEGIBI – F.LLI CURIA ITA

  • ARRIGHETTI Nicolo’ – 61
  • BIEHL Kevin – 62
  • BOSIO Tommaso – 63
  • GAMBA Thomas – 64
  • NEMBRINI Diego – 65
  • REMELLI Cristian – 66
  • D.S. CALOSSO Daniele
  • D.S. ROSOLA Paolo

CGF GROUPAMA-FDJ UNITED FRA

  • LOULERGUE Victor – 71
  • BLANC Johan – 72
  • BOULET Eliott – 73
  • DAUMAS Rémi – 74
  • ROBERTS Reef – 75
  • RUESCHE Soan – 76
  • D.S. GANNAT Jérôme
  • D.S. TURGIS Tanguy

HBG HAGENS BERMAN JAYCO AUS

  • RAFFERTY Adam – 81
  • GAFFNEY David – 82
  • HOLMES Charles William – 83
  • SAMBINELLO Mattia – 84
  • SMITHSON Jed – 85
  • WIGGINS Micheal Ben – 86
  • D.S. MOERENHOUT Jacobus (Koos)
  • D.S. MERCKX Axel

IGA INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY GBR

  • ROGERS Cameron – 91
  • DODD Mattie – 92
  • HINDS Max – 93
  • MEDWAY Fletcher – 94
  • MILESI Nicolas – 95
  • SAGE Martin Dylan – 96
  • D.S. WATTS Simon
  • D.S. ANTONINI Simone

LTF LIDL-TREK FUTURE RACING GER

  • WARD James Jack – 101
  • BESSEGA Andrea – 102
  • FRYDKJÆR Boje Patrick – 103
  • GRINDLEY Sebastian – 104
  • MICHIELSEN Thor – 105
  • O BRIEN Liam – 106
  • D.S. ANDERSEN Sebastian
  • D.S. IRIZAR ARAMBURU Markel

LWD LOTTO – GROUPE WANTY BEL

  • DRIESSEN Niels – 111
  • DOLVEN Halvor – 112
  • DONIE Milan – 113
  • EEMAN Kamiel – 114
  • MARIVOET SCHOLIERS Duarte – 115
  • TOUSSAINT Wouter – 116
  • D.S. VAN SPEYBROECK Wesley

MGK MG.K VIS COSTRUZIONI E AMBIENTE ITA

  • MISHANKOV Maksim – 121
  • ATTOLINI Luca – 122
  • CARMENI Giuseppe Alessandro – 123
  • FRIGGI Vittorio – 124
  • LAUDI Luca – 125
  • TACCONE Ivan – 126
  • D.S. TIRALONGO Paolo

MOY MOVISTAR TEAM ACADEMY ESP

  • PARETA SALA Roger – 131
  • CUBILLAS SALVADOR Javier – 132
  • FORLIN Daniele – 133
  • GUATIBONZA BECERRA Alexander Jonathan – 134
  • POMBO ALVAREZ Tomas – 135
  • VILLATE MOMEÑE Ibai – 136
  • D.S. MATEO MARCH Manuel
  • D.S. CARRETERO Hector

 

ITA NAZIONALE ITALIANA ITA

  • VIEZZI Stefano – 141
  • BASSO Davide – 142
  • FRATICELLI Luca – 143
  • GIALLI Matteo – 144
  • ROSSI Leonardo – 145
  • VOLPATO Leonardo – 146
  • D.S. AMADORI Marino
  • D.S. SCIREA Mario

NDT NSN DEVELOPMENT TEAM SUI

  • TARLING Luke Finlay – 151
  • CASEY Patrick – 152
  • GOOLD Max – 153
  • LEWANDOWSKI Dawid – 154
  • MORIN Ben – 155
  • NIELSEN Nymand Emil – 156
  • D.S. PLAZA Ruben
  • D.S. DAVIDZON Lahav

PAD S.C. PADOVANI POLO CHERRY BANK ITA

  • LORELLO Riccardo – 161
  • ALARI Samuele – 162
  • BONALDO Antonio – 163
  • BOZZOLA Mirko – 164
  • QUAGLIA Tommaso – 165
  • SCARSO Andrea – 166
  • D.S. PAIOLA Matteo
  • D.S. CONTE Biagio

SOA SOLME OLMO ARVEDI ITA

  • FIORIN Matteo – 171
  • DANTE Alessandro Mario – 172
  • FANTINI Christian – 173
  • GRIMOD Etienne – 174
  • SASSO Jacopo – 175
  • UDERZO Riccardo – 176

SQD SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM BEL

  • RIBEIRO BRAVO Henrique – 181
  • MUÑOZ GABIÑA Hodei – 182
  • SAVINO Federico – 183
  • SCHOOFS Jasper – 184
  • SERVRANCKX Gauthier – 185
  • SOENENS Viktor – 186
  • D.S. HULSMANS Kevin
  • D.S. ZANETTI Gaetano
  • D.S. NOTARI Giacomo

DRP TEAM DRALI – REPSOL NOR

  • VESLUM Sebastian – 191
  • GRANBERG Sander – 192
  • KJELDSAND Karl Emil – 193
  • ØKSNES Håkon Eiksund – 194
  • SANDSTAD Halvor Utengen – 195
  • SEKSE Jørgen – 196
  • D.S. REMME Stian
  • D.S. LUKKEDAL Øivind

TFD TEAM NIPPO NUOVACOMAUTO OBOR ITA

  • BERTOLLI Samuel – 201
  • IWAMURA Genji – 202
  • KAMADA Koki – 203
  • NARITA Koshi – 204
  • PASCARELLA Michele – 205
  • SCIARRA Giuseppe – 206
  • D.S. FUOCHI Filippo

TER TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA CAF ITA

  • CATTANI Alessandro – 211
  • ANASTASIA Tommaso – 212
  • BAMBAGIONI Tommaso – 213
  • MARTINI Marco – 214
  • MENGHINI Alessio – 215
  • PIZZI Nicolo’ – 216
  • D.S. CHICCHI Francesco
  • D.S. CALZONI Mauro

VLD TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT NED

  • VAN KERCKHOVE Matisse – 221
  • GOSZCZURNY Patryk – 222
  • MERNIK Sven Aleksander – 223
  • ROWE Elliot – 224
  • SMITH Thomas William – 225
  • TAILLIEU Aldo – 226
  • D.S. DE HAAN Sierk
  • D.S. COBBAERT Robby

TUU TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 SUI

  • STIANSEN Jesper – 231
  • CASAGRANDE Diego – 232
  • HUBER Jan – 233
  • KESSLER Bruno – 234
  • MEDWAY Jackson – 235
  • SIERRA Juan David – 236
  • D.S. KRIEGER Alexander
  • D.S. SÖLKNER Stefan

UAZ UAE TEAM EMIRATES GEN-Z UAE

  • DIJKMAN Daan – 241
  • FABRIES Ugo – 242
  • MAUSS Moritz – 243
  • RAMIREZ TORRES Pablo Mateo – 244
  • SAMBINELLO Enea – 245
  • STELLA Davide – 246
  • D.S. POLANC Jan
  • D.S. NOTARI Giacomo

UTC UC TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL ITA

  • FABBRO Riccardo – 251
  • CAFUERI Tommaso – 252
  • MOTTES Lorenzo – 253
  • PELUSO Gabriele – 254
  • VECCHIUTTI Francesco – 255
  • ZANOTTO Marco – 256
  • D.S. DE CANDIDO Rino

XAD XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM KAZ

  • SCALCO Matteo – 261
  • BASSET Pierre Henry – 262
  • MELLANO Ludovico – 263
  • NEGRENTE Mattia – 264
  • ZANINI Simone – 265
  • ZANUTTA David – 266
  • D.S. SHUSHEMOIN Alexandr
  • D.S. VINOKUROV Alexandr
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