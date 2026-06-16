Il “Campo Largo” si organizza, programmate due riunioni dei leader del centrosinistra

Il campo largo prova a imprimere un’accelerazione al confronto politico e annuncia due nuove date da segnare in agenda: 8 luglio e 15 luglio. Sono questi i giorni indicati dai leader di Pd, M5S e Avs per due vertici che si preannunciano centrali nel percorso di costruzione di un fronte comune alternativo al governo. L’annuncio è arrivato attraverso i social, con un messaggio condiviso dai principali protagonisti dell’area progressista: Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, riferimenti di Alleanza Verdi e Sinistra.

L’annuncio social dei leader di Pd, M5S e Avs

A comunicare i due vertici sono stati gli stessi leader del campo largo, con un post pubblicato sui social accompagnato da una foto che li ritrae insieme. Il messaggio, breve ma politicamente significativo, punta a trasmettere unità, lavoro comune e prospettiva. “Al lavoro. Per cambiare l’Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!”. La dichiarazione, riportata testualmente, contiene gli elementi essenziali della comunicazione politica scelta da Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli: l’idea del lavoro in corso, l’obiettivo del cambiamento e l’invito a guardare alle due date come momenti importanti per il futuro dell’alleanza.

Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli insieme nella foto

A rafforzare il messaggio è stata la pubblicazione di una foto che ritrae insieme Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Un’immagine dal valore politico evidente, perché restituisce visivamente l’idea di un tavolo comune tra le principali forze dell’opposizione progressista. In politica, la scelta di mostrarsi insieme non è mai neutra. In questo caso, la foto accompagna l’annuncio dei due vertici e contribuisce a dare forma al messaggio di compattezza che i leader intendono trasmettere. Il campo largo viene così presentato non come una formula astratta, ma come un processo politico in movimento, con volti, date e obiettivi dichiarati. Il post social diventa quindi uno strumento per fissare pubblicamente una nuova tappa del percorso e per segnalare che il confronto tra Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra prosegue.