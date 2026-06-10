Ieri a Roma per la Reggina, oggi a Dublino per Ryanair: primi giorni da Sindaco senza sosta per Cannizzaro. Altre grandi novità in arrivo!

La nuova amministrazione comunale parte subito con il piede sull’acceleratore e lo fa guardando oltre i confini locali, con l’entusiasmo tipico di Francesco Cannizzaro. Questa mattina – infatti – il nuovo Sindaco di Reggio Calabria è partito alla volta di Dublino per un importantissimo viaggio istituzionale. Nella capitale irlandese è infatti programmata una fitta serie di incontri con i massimi vertici di Ryanair, con l’obiettivo prioritario di blindare e rinforzare ulteriormente la presenza della celebre compagnia nel settore dei voli low-cost all’interno dello scalo dello Stretto. Si tratta di un passo decisivo per l’economia e la connettività del territorio, che dimostra la volontà politica di proiettare la città verso una dimensione sempre più internazionale e accessibile.

Nuove rotte e grandi prospettive per l’Aeroporto di Reggio Calabria

L’incontro ravvicinato con i manager della compagnia aerea apre scenari decisamente ottimistici per il futuro della mobilità locale. Sul tavolo delle trattative c’è infatti l’altissima probabilità di vedere presto l’annuncio di nuove rotte e nuove destinazioni capaci di collegare la Calabria alle principali capitali europee. Questo potenziamento strategico andrebbe a consolidare il trend straordinario registrato nell’ultimo biennio. Il piano di espansione arriva non a caso dopo i record assoluti di passeggeri ottenuti negli ultimi due anni e, soprattutto, in seguito all’inaugurazione della nuova aerostazione, una struttura moderna e all’avanguardia ormai pronta a trasformare l’Aeroporto di Reggio Calabria in un hub competitivo per l’intero Meridione.

Prima settimana da Sindaco tra la Reggina e Palazzo San Giorgio

Questo inizio di mandato sta mettendo in luce tutto il dinamismo del neo-eletto Cannizzaro, che sta affrontando i suoi primi giorni dimostrando un indiscutibile physique du rôle e una presenza costante sui dossier più caldi. Mentre la sua squadra e i collaboratori più stretti sono al lavoro per allestire e rendere operativi i nuovi uffici a Palazzo San Giorgio, il primo cittadino non ha perso un solo secondo, muovendosi su più fronti contemporaneamente. Soltanto ieri, infatti, il sindaco è volato a Roma per affrontare e risolvere la drammatica e delicata situazione della Reggina, una crisi societaria e sportiva ereditata direttamente da chi lo ha preceduto e che lui è riuscito a risolvere in pochi giorni. Ieri pomeriggio è rientrato in città e oggi, senza alcuna sosta, si trova già in Irlanda per ridisegnare il futuro turistico della città. Un debutto frenetico per un sindaco che, fin dai primissimi giorni, ha già fatto capire chiaramente di non volersi fermare mai.