Grave incidente stradale a Reggio Calabria: scontro in tangenziale, auto ribaltata | FOTO e VIDEO

Una serata di forte apprensione quella che si sta registrando sul tratto stradale della città dello Stretto. Un grave incidente stradale a Reggio Calabria si è verificato proprio in questi minuti lungo la tangenziale, precisamente in direzione sud. Il violento impatto è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Cardinale Portanova e Spirito Santo, paralizzando improvvisamente la circolazione e attirando l’attenzione dei molti automobilisti in transito in quel momento.

Il sinistro ha visto il coinvolgimento diretto di due auto. La gravità della situazione appare evidente dalle prime testimonianze visive raccolte sul posto, in cui si nota chiaramente come una delle vetture coinvolte sia completamente ribaltata al centro della carreggiata. Le drammatiche conseguenze dell’impatto e lo stato del veicolo rovesciato sono visibili nelle immagini a corredo dell’articolo, scattate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

L’intervento della Polizia Stradale e i soccorsi sul posto

Immediato è stato l’allarme lanciato dagli altri guidatori, che ha permesso il tempestivo arrivo dei soccorritori e delle autorità competenti. Attualmente, sul luogo del sinistro è presente la Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito, gestire i flussi di veicoli e mettere in sicurezza la zona interessata. Gli agenti stanno lavorando intensamente per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed evitare ulteriori collisioni a catena sulla tangenziale, la cui viabilità è al momento fortemente compromessa in direzione sud.

Le informazioni disponibili sono ancora parziali. Non sappiamo altro al momento per quanto riguarda il numero esatto di persone ferite, la gravità delle loro condizioni o le cause precise che hanno portato al ribaltamento del veicolo. Le operazioni di sgombero della carreggiata e i rilievi delle forze dell’ordine sono tuttora in corso, e si attendono comunicazioni ufficiali nelle prossime ore per avere un quadro più chiaro della situazione.

Giornata drammatica oggi per gli incidenti stradali in città. La scorsa notte un 24enne è morto a San Sperato in un altro terribile sinistro.