Giunta Messina, Azione: “la nomina di Laura Castelli è una nota stonata”

“Rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Giunta comunale di Messina nominata dal sindaco Federico Basile. Si tratta della squadra scelta dal sindaco eletto dai messinesi e, proprio per questo, ci auguriamo che ogni assessore possa operare nell’esclusivo interesse della città, affrontando con competenza e responsabilità le tante sfide che attendono Messina. Allo stesso tempo, però, non possiamo non evidenziare come questo nuovo corso amministrativo parta con un elemento che riteniamo profondamente sbagliato. La nomina di Laura Castelli ad assessore e vicesindaco rappresenta infatti una nota stonata che rischia di offuscare il messaggio che questa amministrazione dovrebbe trasmettere ai cittadini”, lo scrive in una nota Azione Messina.

“Per fare spazio a Laura Castelli è stato inevitabilmente necessario sacrificare altre figure”

“Se Cateno De Luca e Sud chiama Nord ritengono di dover saldare debiti o riconoscenze politiche per il sacrificio compiuto da Laura Castelli candidandosi sindaco a Milazzo, si tratta di dinamiche interne al loro partito che appartengono alla normale dialettica politica. Tuttavia, non riteniamo accettabile che tali logiche vengano scaricate sulla città di Messina e sui suoi cittadini, cc garantendo un incarico istituzionale e il relativo compenso pubblico come contropartita di accordi politici. C’è inoltre un altro aspetto che merita attenzione. Per fare spazio a questa nomina è stato inevitabilmente necessario sacrificare altre figure che in questi anni hanno lavorato e si sono spese per la città. A loro va la nostra solidarietà umana e politica. Al di là delle appartenenze e delle differenze di vedute, riteniamo che chi ha dedicato tempo, impegno e responsabilità amministrative al servizio di Messina meriti rispetto e riconoscimento, non di essere messo da parte per esigenze di equilibrio interno o per la necessità di onorare accordi politici. Per questo esprimiamo il nostro rammarico“, evidenzia la nota.

“Le istituzioni e l’amministrazione pubblica dovrebbero essere luoghi nei quali prevalgono merito, competenza e interesse generale, non strumenti attraverso cui regolare cambiali elettorali o equilibri di partito. Rinnoviamo comunque i nostri auguri di buon lavoro alla nuova Giunta, auspicando che le scelte future siano sempre orientate esclusivamente al bene di Messina e dei messinesi”, conclude la nota.