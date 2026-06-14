Giro Next Gen, Occhiuto porta la Calabria sulla Gazzetta dello Sport: “Calabria compete con le migliori destinazioni del Mediterraneo”

Roberto Occhiuto intervistato da La Gazzetta dello Sport: il Giro d'Italia Next Gen vetrina straordinaria per valorizzare la Calabria

occhiuto

Dopo le emozioni regalate dal Giro d’Italia, siamo felici di ospitare anche il Giro Next Gen, con tre tappe che attraverseranno la nostra regione. È una vetrina straordinaria che consente di mostrare al mondo i paesaggi e le bellezze della Calabria e di rafforzare sempre di più il legame tra il nostro territorio e i grandi eventi sportivi internazionali”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”, in merito al Giro d’Italia Next Gen partito oggi da Reggio Calabria (VIDEO).

In questi anni abbiamo lavorato per promuovere la Calabria attraverso grandi eventi sportivi, culturali e musicali, con l’obiettivo di attrarre turisti e investimenti e di cambiare la narrazione della nostra terra. Vogliamo raccontare una Calabria dinamica, accogliente e capace di competere con le migliori destinazioni del Mediterraneo”, ha ribadito Occhiuto.

Negli ultimi anni la Calabria si è distinta anche per il cicloturismo grazie alla Ciclovia dei Parchi. Quanto conta questo progetto? “La Ciclovia dei Parchi è una delle infrastrutture turistiche più importanti della regione. Con oltre 545 chilometri che attraversano Pollino, Sila, Serre e Aspromonte, rappresenta un modello di turismo sostenibile che valorizza le aree interne e crea nuove opportunità economiche. Oggi richiama sempre più visitatori italiani e stranieri e contribuisce a destagionalizzare i flussi turistici, con benefici concreti per le comunità locali”, ha concluso Occhiuto.

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