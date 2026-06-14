Giro d’Italia Next Gen, le immagini della partenza da Reggio Calabria: Piazza Duomo fa da cornice alle emozioni dello start! | FOTO

Il grande giorno è arrivato! Il Giro d’Italia Next Gen prende il via quest’oggi, domenica 14 aprile, da Reggio Calabria. Piazza Duomo si è riempita di appassionati e curiosi, attratti dal caleidoscopio di colori formato dalle variopinte maglie delle 27 squadre che ieri hanno sfilato nel bel mezzo della piazza, mentre alle loro spalle si celebrava, addirittura, un matrimonio! Tanta la tensione sul volto dei ciclisti, talenti U23, giovani talenti grezzi chiamati a misurarsi con un grande palcoscenico rosa. Il Giro parte da Reggio Calabria e si chiude a l’Aquila, un percorso circoscritto al Centro-Sud per valorizzare territori che hanno fame di grande spettacolo su due ruote. Alle 12:30 l’inizio ufficiale: Reggio Calabria saluta il Giro d’Italia Next Gen, Vibo Valentia la accoglierà al termine della tappa.

1ª Tappa: Reggio Calabria-Vibo Valentia, 168 KM

Quella odierna sarà una tappa mossa. Si parte dal Duomo di Reggio Calabria e trasferimento lungo la costa ionica fino a Locri. Si affronta quindi la salita del Valico della Limina (passaggio in galleria), principale difficoltà della giornata, seguita dall’attraversamento della piana di Gioia Tauro. Finale ondulato nel Vibonese con il passaggio da Mileto prima dell’arrivo a Vibo Valentia. Ultimi chilometri in leggera discesa fino all’ultimo chilometro su strade larghe e prevalentemente rettilinee. Rettilineo finale di 400 m.