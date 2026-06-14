Giro d’Italia Next Gen, Micheli: “Reggio con Cannizzaro darà grandi soddisfazioni sportive, Calabria teatro di grandi eventi” | INTERVISTA

Una grande giornata di sport a Reggio Calabria con il ciclismo al mattino e il basket alla sera. Dal Giro d’Italia Next Gen a Viola-Avellino, una giornata intera che soddisferà il palato sportivo degli appassionati reggini. Presente alla grande partenza da Piazza Duomo anche Eulalia Micheli, assessore Regionale allo Sport, che ai microfoni di StrettoWeb ha dichiarato: “oggi siamo a Reggio Calabria, una città affacciata sullo Stretto e possiamo definirla anche la porta sul Mediterraneo e diamo il via al Giro d’Italia Next Gen 2026, la manifestazione più importante nel panorama ciclistico nazionale e mondiale per quanto riguarda gli Under 23. Io direi anche che da Reggio Calabria oggi parte un nuovo messaggio sul futuro, perché lo sport non è solo competizione ma anche immagine, cultura ed opportunità. Per cui come Regione Calabria stiamo lavorando perché la Calabria torni come luogo, come scenario dei grandi eventi sportivi che diventano poi un motore di sviluppo economico ma anche un motore di crescita sociale e culturale per i nostri territori. Sono convinta che Reggio Calabria con la guida del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro sarà protagonista ancora di questi grandi eventi e noi come Regione con la guida del nostro Presidente Occhiuto stiamo lavorando in questo senso per cui auguro a tutti una bellissima festa dello sport e invito tutti i cittadini e gli appassionati a seguire con entusiasmo queste tappe che vedranno dal punto di vista paesaggistico scenari unici qui in Calabria.

Noi abbiamo già dimostrato, qualche settimana fa, che come regione siamo una regione dinamica, attenta e accogliente, abbiamo organizzato le tappe del Giro d’Italia in altre città, quindi abbiamo dimostrato che come regione siamo in grado di organizzare grandi eventi sportivi. Io sono convinta che Reggio darà grandissime soddisfazioni dal punto di vista sportivo perché siamo in sinergia con la nuova amministrazione e tutti andiamo nella direzione di dare l’immagine migliore, il volto migliore della Calabria anche dal punto di vista sportivo e di eccellenza e anche nello sport calabrese ne abbiamo tante“.