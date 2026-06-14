Giro d’Italia Next Gen, le emozioni da Piazza Duomo: la storia di una ciclista in vacanza dal Brasile | INTERVISTE

Piazza Duomo a Reggio Calabria diventa un raduno di giovani ciclisti e appassionati delle due ruote per un weekend. Dopo la presentazione delle squadre di ieri, oggi il via ufficiale del Giro d’Italia Next Gen, dedicato ai talenti U23 che rappresentano il presente e soprattutto il futuro del ciclismo internazionale. Un grande evento che da Reggio Calabria arriverà a L’Aquila, concentrando al Centro-Sud la passione per le due ruote. In piazza tanti appassionati, curiosi e turisti che si sono fermati a guardare la partenza, a fare qualche storia Instagram e a chiedere un selfie ai giovani campioni.

Ai microfoni di StrettoWeb abbiamo raccolto le sensazioni dalla piazza tra appassionati e famiglie, tutti concordi nel sottolineare la bellezza di ospitare un evento del genere in pieno centro, un’occasione per valorizzare le bellezze della città e ospitare una grande manifestazione sportiva.

Molto particolare la storia di una ciclista brasiliana in vacanza in Calabria, oggi presente a Reggio per fare il tifo per Henrique Bravo, giovane talento verdeoro tra i favoriti per la maglia rosa. La turista ci ha raccontato di aver sviluppato una grande passione per la bici fin da bambina, ha fatto anche triathlon, poi ha dovuto smettere per qualche anno dopo essere stata investita da un camion. Ma la sua passione era troppo forte ed è tornata in sella. Oggi in Calabria per le sue splendide spiagge, innamorata di Tropea e Scilla, la ciclista di Florianopolis si è fermata ad ammirare la partenza del Giro che dimostra di essere anche un grande attrattore turistico.