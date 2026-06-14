Giro d’Italia Next Gen, assegnata la prima maglia rosa a Vibo Valentia: impresa per Kasper Haugland

Un norvegese trionfa a Vibo Valentia. Kasper Haugland è la prima Maglia Rosa del Giro d’Italia Next Gen 2026, incoronato in Calabria. Nella tappa inaugurale, partita questa mattina da piazza Duomo a Reggio Calabria (VIDEO) e concluso a Vibo Valentia, il talento della Decathlon CMA CGM Development Team è riuscito a spuntarla vedendo premiata un’azione partita da lontano. La tappa, del resto, lo permetteva: pianeggiante nella prima parte, poi il traguardo volante di Locri (al km 88.9), prima difficoltà altimetrica è Passo della Limina (ascesa di 4,1 km al 6,7% di pendenza media) poi in discesa verso Mileto, altra salita di 15,8 km con pendenza media del 2,1% e strappo finale di 3 km tra 5-6% di pendenza prima della salitina di Mileto.

Haugland ha preso vantaggio insieme a un gruppetto di fuggitivi, abili a staccarsi dal gruppo nei primi chilometri. Nel finale, quando il gruppo è ritornato prepotente accorciando il distacco a 1 minuto, il norvegese è riuscito a mantenere i nervi saldi e restare per 60 secondi avanti a tutti fino al traguardo. Alle sue spalle Fabbro e Donati, due italiani sul podio.