Giro d’Italia Next Gen, a Crotone la prima Maglia Rosa italiana: Donati domina lo sprint finale

La Calabria incorona la prima Maglia Rosa italiana. Dopo aver occupato i due gradini più bassi del podio nella tappa inaugurale da Reggio Calabria a Vibo Valentia, l’Italia può festeggiare il primo posto nella classifica generale al secondo giorno. Il trionfo è di Davide Donati della Bora Hansgrohe targata Red Bull. Il giovane ciclista bresciano si è preso la vittoria nella tappa da Tropea a Crotone eseguendo un finale da veterano nello sprint conclusivo. A lui anche i 10 secondi di abbuono che blindano il primo posto nella classifica generale.
Alle sue spalle il belga Aldo Taillieu (Team Visma – Lease a Bike Developement), completa il podio il francese Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Developement Team). Quarta piazza per Alessio Delle Vedove (XDS Astana Developement Team).