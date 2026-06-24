Furti scuola “Ciraolo”, il bel gesto del responsabile comunale: fuori servizio e di primo mattino, a lavoro per le riparazioni

Nelle scorse ore, su StrettoWeb, abbiamo dato voce all’appello della prof.ssa Maisano, dirigente della scuola “B. Telesio“, riguardante i 4 episodi di atti vandalici e furti che hanno colpito il plesso “G. Ciraolo” afferente all’istituto. L’ultima incursione dei malviventi ha portato a un bilancio mica da ridere: 2 porte interne divelte; una finestra del bagno al piano terra frantumata; il saccheggio dell’elettropompa di superficie per l’impianto idrico; il danneggiamento dei raccordi idrici ed elettrici dell’impianto idrico.

Fortunatamente, parallelamente al momento di sconforto, è stato registrato anche un bel gesto. Il geom. Chirico Giuseppe, responsabile del settore Edilizia Scolastica e sociale, si è attivato personalmente, di primo mattino, nonostante fosse fuori servizio, per provvedere a individuare gli operati della ditta Castore e risolvere personalmente le problematiche più urgenti. Una risposta importante, arrivata dal Comune, per far fronte a un problema serio e che merita la giusta attenzione da parte delle istituzioni.