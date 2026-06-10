Finale Playoff Avellino-Viola, 2° QT: partita tiratissima al PalaDelMauro, ci si gioca l’intera stagione!

Fine 1° QT - Viola sotto 20-16

Tutto pronto al PalaDelMauro per l’inizio della sfida. Non è sold out il palazzetto, ma il pubblico e il tifo organizzato sono parecchio rumorosi. Cioppa, Scanzi, Gay, Duranti e Donda per Avellino. Fernandez, Laquintana Fiusco, Maresca e Marini per i reggini. Primi 2 per Scanzi (2-0). Tripla di Laquintana (2-3). Schiacciatona di Donda (4-3). Arresto e tiro, realizza Cioppa (6-3). Laquintana accorcia (6-5). Realizza Fiusco, mette il naso avanti la Viola (6-7). Donda ai liberi: 0/2. Altri 2 per Fiusco (6-9). Layup per Duranti (8-9). Scanzi si gira e realizza dalla media (10-9). Kmetic in lunetta: 2/2 (12-9). Clark entra e si sente! Due con fallo: gioco da 3 punti completato (12-12). Cantone in lunetta: 2/2 (14-12).

Vitale sporca la palla a Clark, rubata di Avellino, proprio Vitale ne appoggia due, timeout Reggio (16-12). Laganà entra in campo e pesca un fallo: 2/2 (16-14). Tripla di Stefanini, esulta Valentina Vignali in tribuna (19-14). Ragusa in lunetta: 1/2 (20-14). Asse Marangon-Agbortabi, discutibile ma efficace (20-16).