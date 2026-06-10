Finale Playoff Avellino-Viola, 2° QT: partita tiratissima al PalaDelMauro, ci si gioca l’intera stagione!

Cancellare la beffa sulla sirena di Gara-1 e provare a fare l’impresa in Gara-2. Questo l’imperativo per la Viola, di scena questa sera al PalaDelMauro di Avellino. I reggini devono riuscire a fare ciò che, da oltre un anno a questa parte, non è riuscito a nessuno: battere Avellino fra le mura amiche. Nel palazzetto di via Capozzi, Avellino ha raccolto 13 vittorie su 13 in regular season, battendo anche Messina, Cagliari e Matera ai Playoff. Ai reggini serve una vittoria o Avellino chiuderà la serie ottenendo la promozione. Saranno 40 minuti tutti da vivere. StrettoWeb seguirà Viola-Avellino con il suo LIVE raccontando tutte le emozioni del match.
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2° QT
Agbortabi ne mette 2 (20-18). Tripla di Cioppa in risposta (23-18). Clark in lunetta: 2/2 (23-20). Bravo Clark, sente il contatto sul tiro, va giù, due liberi per lui, Dell’Imperio chiama timeout, fase di gara un po’ confusa da ambo le parti con la Viola un po’ sfortunata e Avellino non così precisa come nel primo quarto. Chi dovesse uscire bene da questo momento potrebbe prende un buon vantaggio.
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Fine 1° QT - Viola sotto 20-16
Tutto pronto al PalaDelMauro per l’inizio della sfida. Non è sold out il palazzetto, ma il pubblico e il tifo organizzato sono parecchio rumorosi. Cioppa, Scanzi, Gay, Duranti e Donda per Avellino. Fernandez, Laquintana Fiusco, Maresca e Marini per i reggini. Primi 2 per Scanzi (2-0). Tripla di Laquintana (2-3). Schiacciatona di Donda (4-3). Arresto e tiro, realizza Cioppa (6-3). Laquintana accorcia (6-5). Realizza Fiusco, mette il naso avanti la Viola (6-7). Donda ai liberi: 0/2. Altri 2 per Fiusco (6-9). Layup per Duranti (8-9). Scanzi si gira e realizza dalla media (10-9). Kmetic in lunetta: 2/2 (12-9). Clark entra e si sente! Due con fallo: gioco da 3 punti completato (12-12). Cantone in lunetta: 2/2 (14-12).
Vitale sporca la palla a Clark, rubata di Avellino, proprio Vitale ne appoggia due, timeout Reggio (16-12). Laganà entra in campo e pesca un fallo: 2/2 (16-14). Tripla di Stefanini, esulta Valentina Vignali in tribuna (19-14). Ragusa in lunetta: 1/2 (20-14). Asse Marangon-Agbortabi, discutibile ma efficace (20-16).