Festa dei Carabinieri, il sindaco di Messina Federico Basile a Reggio Calabria: “gratitudine verso l’Arma”

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha partecipato a Reggio Calabria alle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, una ricorrenza dal forte valore istituzionale che ha rappresentato un’occasione per rendere omaggio al ruolo svolto quotidianamente dai Carabinieri nei territori. Basile ha sottolineato il valore della loro presenza nelle comunità, definendola costante e preziosa, e ha evidenziato il contributo dei Carabinieri alla sicurezza, alla legalità e alla coesione sociale del territorio.

Federico Basile alle celebrazioni dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria

La partecipazione di Federico Basile alla cerimonia di Reggio Calabria si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri. Il sindaco ha preso parte all’evento in rappresentanza della città metropolitana di Messina, rimarcando il legame istituzionale tra le comunità dello Stretto e le forze dell’ordine. Nel suo intervento, Basile ha dichiarato: “la partecipazione alle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria è stata per me un momento importante per rendere omaggio a una presenza costante e preziosa per le nostre comunità. Come Sindaco della città metropolitana di Messina, ho partecipato con orgoglio a questa ricorrenza. Desidero esprimere la mia gratitudine alle donne e agli uomini dell’Arma per il lavoro che svolgono ogni giorno con professionalità, disponibilità e senso del dovere, in stretta collaborazione con le istituzioni e al servizio dei cittadini. Un impegno fondamentale che contribuisce a rafforzare la sicurezza, la legalità e la coesione sociale del nostro territorio”.

Il messaggio del sindaco: omaggio a una presenza “costante e preziosa”

Il passaggio centrale delle parole di Federico Basile riguarda il riconoscimento del ruolo dell’Arma dei Carabinieri come presidio quotidiano nelle comunità. Il sindaco ha definito la partecipazione alla ricorrenza “un momento importante” per rendere omaggio a una presenza che considera essenziale per il territorio. L’espressione “presenza costante e preziosa” sintetizza il senso istituzionale della giornata. I Carabinieri vengono indicati come punto di riferimento per cittadini e amministrazioni, non soltanto sul piano della sicurezza, ma anche nella costruzione di un rapporto di fiducia tra Stato, istituzioni locali e comunità.

Messina rappresentata alla ricorrenza istituzionale

Basile ha sottolineato di aver partecipato “con orgoglio” alla celebrazione in qualità di Sindaco della città metropolitana di Messina. La presenza del primo cittadino alla cerimonia di Reggio Calabria conferma il valore della ricorrenza anche per il territorio messinese e per l’intera area dello Stretto. La partecipazione istituzionale assume un significato ulteriore perché mette in evidenza il rapporto tra amministrazioni locali e forze dell’ordine. In questo quadro, il sindaco di Messina ha voluto ribadire la vicinanza dell’ente metropolitano all’Arma e il riconoscimento per il lavoro svolto al servizio dei cittadini.

Gratitudine alle donne e agli uomini dell’Arma

Nel suo messaggio, Federico Basile ha rivolto un ringraziamento diretto alle donne e agli uomini dell’Arma dei Carabinieri. Il sindaco ha espresso “gratitudine” per il lavoro svolto ogni giorno con professionalità, disponibilità e senso del dovere. Sono proprio questi elementi a caratterizzare, nelle parole del primo cittadino, l’impegno quotidiano dei Carabinieri. Il riferimento alla professionalità e alla disponibilità evidenzia il ruolo operativo dell’Arma sul territorio, mentre il richiamo al senso del dovere sottolinea la dimensione etica e istituzionale del servizio.

Collaborazione tra Carabinieri e istituzioni

Un altro punto centrale del messaggio riguarda la collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e le istituzioni. Basile ha richiamato il lavoro svolto “in stretta collaborazione con le istituzioni e al servizio dei cittadini”, ponendo l’accento su un modello di presenza territoriale fondato sul dialogo e sul coordinamento. La sicurezza delle comunità, in questa prospettiva, non è affidata solo all’azione repressiva o di controllo, ma anche alla capacità di costruire sinergie tra forze dell’ordine, enti locali e cittadini. Il sindaco ha voluto valorizzare proprio questa dimensione, riconoscendo ai Carabinieri un ruolo essenziale nel rafforzamento del tessuto istituzionale e sociale.

Sicurezza, legalità e coesione sociale al centro del messaggio

La conclusione dell’intervento di Federico Basile riassume il valore attribuito all’impegno dell’Arma: “un impegno fondamentale che contribuisce a rafforzare la sicurezza, la legalità e la coesione sociale del nostro territorio”. I tre concetti richiamati dal sindaco definiscono il perimetro del contributo dei Carabinieri alla vita delle comunità. La sicurezza riguarda la tutela quotidiana dei cittadini, la legalità richiama il rispetto delle regole e la presenza dello Stato, mentre la coesione sociale indica la capacità delle istituzioni di contribuire a una comunità più unita e più fiduciosa.

Il valore della ricorrenza per le comunità dello Stretto

La celebrazione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria assume un significato particolare anche per le comunità dell’area dello Stretto. La partecipazione del sindaco di Messina testimonia la volontà di valorizzare un momento istituzionale che riguarda territori vicini e legati da relazioni amministrative, sociali e civiche. Per Messina, la presenza di Basile alla ricorrenza rappresenta un gesto di omaggio e riconoscenza nei confronti dell’Arma. Il messaggio del sindaco conferma l’attenzione verso il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e il ruolo che esse svolgono nella tutela della convivenza civile.