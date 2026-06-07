Elezioni Comunali Reggio Calabria, Pazzano entra in Consiglio Comunale: la notizia arriva fra le… ciliegie

Non era finita prima, tra ricorsi e possibili, nuovi, colpi di scena, forse non lo è finita ancora oggi. Però, a oltre 2 settimane dalle Elezioni Comunali di Reggio Calabria, arriva una notizia importantissima per la composizione del Consiglio Comunale. Saverio Pazzano, rimasto fuori per una manciata di voti dopo la fine dello scrutinio, è riuscito a entrare a Palazzo San Giorgio. In questi giorni, la Commission Elettorale ha lavorato alacremente per rimediare ai numerosi errori nelle sezioni elettorali, completando tutte le procedure per validare l’attribuzione dei voti alle varie liste.

Saverio Pazzano, candidato sindaco con “La Strada”, ha recuperato una manciata di voti utile per entrare in Consiglio Comunale, con un margine di appena 7 voti rispetto all’ultimo seggio attribuito con il metodo d’hondt, che era quello di Emiliano Imbalzano (Alternativa Popolare), togliendo un seggio alla maggioranza.

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, e adesso è ufficiale. L’attribuzione dei seggi per il nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria non era da considerare definitiva, e questa mattina, due settimane dopo le elezioni comunali, la Commissione Elettorale che ha lavorato duramente e a lungo nelle stanze di Palazzo San Giorgio per le trascrizioni dei verbali andando a rimediare a numerosi errori nelle sezioni elettorali, ha completato tutte le procedure per validare l’attribuzione dei seggi rispetto ai voti delle liste. E c’è una grande novità. Entra in consiglio comunale Saverio Pazzano, candidato Sindaco de La Strada, che recupera i voti necessari e scavalca di appena 7 voti l’ultimo seggio attribuito con il metodo d’hondt, che era quello di Emiliano Imbalzano (Alternativa Popolare).

La notizia è stata confermata dallo stesso Saverio Pazzano con un post social particolare che lo ritrae mentre raccoglie ciliegie: “mentre vai a ciliegie succede che una buona notizia tiri l’altra. Grazie per i tanti messaggi!“.