Elezioni Comunali Messina, Buda o Oteri? Battaglia all’ultimo voto tra Lega e Fratelli d’Italia per il seggio mancante

A Messina resta aperta la partita per la proclamazione degli eletti al Consiglio comunale. Il lavoro dell’Ufficio centrale elettorale a Palazzo Zanca non è ancora concluso e sul sito ufficiale del Comune di Messina mancano ancora i dati di 19 sezioni. Numeri che possono risultare decisivi per stabilire a chi andrà il seggio conteso nel Centrodestra tra Fratelli d’Italia e Lega, con il confronto politico-elettorale che riguarda direttamente Debora Buda e Cosimo Oteri.

Il nodo politico: terzo seggio a Fratelli d’Italia o alla Lega?

L’unico dubbio rimasto riguarda una domanda precisa: chi prenderà il terzo seggio tra Fratelli d’Italia e Lega? È questo il punto attorno al quale ruota la fase conclusiva delle verifiche elettorali a Palazzo Zanca. Il confronto riguarda direttamente due nomi: da un lato Debora Buda, che potrebbe entrare in Consiglio comunale nel caso in cui Fratelli d’Italia riuscisse a ottenere il terzo seggio; dall’altro Cosimo Oteri, consigliere uscente ed esponente della Lega, il cui ingresso dipende dagli equilibri finali legati all’attribuzione del seggio conteso.

Fratelli d’Italia spera nel terzo seggio a Palazzo Zanca

Nel Centrodestra, la situazione più delicata riguarda Fratelli d’Italia. Il partito continua a sperare nella possibilità di conquistare un terzo seggio, oltre a quelli certi per Libero Gioveni e Dario Carbone. Se questo scenario dovesse essere confermato, il seggio aggiuntivo andrebbe a Debora Buda. Si tratterebbe di un risultato importante per Fratelli d’Italia, che confermerebbe la propria presenza nel nuovo Consiglio comunale di Messina. Nel quadro attuale, invece, risulta fuori con certezza Pasquale Currò, già consigliere comunale.

Lega, Oteri attende buone notizie

Il possibile terzo seggio di Fratelli d’Italia, però, avrebbe una conseguenza diretta sulla Lega. Il seggio aggiuntivo, se assegnato a Fratelli d’Italia, verrebbe infatti sottratto al partito del Carroccio, che al momento ha un’unica certezza in Amalia Centofanti. La Lega guarda all’esito finale con attenzione, perché l’eventuale variazione nell’attribuzione dei seggi potrebbe cambiare la sua rappresentanza in aula. In caso di ulteriore seggio per la Lega, il posto a Palazzo Zanca andrebbe a Cosimo Oteri, consigliere comunale uscente e già capogruppo del Carroccio. Il suo nome resta quindi al centro della partita elettorale ancora aperta.