Drammatico incidente in Sila, chi era il poliziotto reggino morto nello scontro tra moto | NOME

Un poliziotto di 26 anni in servizio al commissariato di Bovalino è morto in un’incidente stradale avvenuto sulla strada statale 19 nel comune di Sorbo San Basile, in provincia di Catanzaro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’agente, Giuseppe Fragomeni di Siderno, era in moto assieme ad un gruppo di motociclisti che stavano andando sulla Sila piccola per trascorrere la domenica quando, per cause che devono ancora essere accertate, due mezzi sono entrati in collisione. Per Fragomeni non c’è stato nulla da fare: il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. L’altra persona coinvolta nell’incidente non ha invece riportato conseguenze.