Tragico scontro tra moto sulla statale della Sila Piccola: un morto

A causa di un incidente, il traffico è rallentato sulla strada statale 109 Quater della Piccola Sila al km 8,800, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Sorbo San Basile (CZ). L’incidente ha coinvolto due motoveicoli e, nell’impatto, una persona ha perso la vita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.