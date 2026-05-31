Tragico scontro tra moto sulla statale della Sila Piccola: un morto

Coinvolti due motociclisti al km 8,800 nel territorio di Sorbo San Basile (CZ); traffico rallentato in entrambe le direzioni, sul posto Anas e Forze dell’Ordine

incidente moto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

A causa di un incidente, il traffico è rallentato sulla strada statale 109 Quater della Piccola Sila al km 8,800, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Sorbo San Basile (CZ). L’incidente ha coinvolto due  motoveicoli  e, nell’impatto, una persona ha  perso la vita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e nel ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.

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