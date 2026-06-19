Dopo la pace in Iran, arriva quella in Libano: cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah

Dopo la pace tra USA e Israele, nonostante il rinvio dei negoziati in Svizzera, arriva anche il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano. Lo riferisce un funzionario Usa ad Axios, secondo cui l’accordo è stato mediato da Stati Uniti e Qatar, dopo aver parlato con Iran e Israele. La tregua sarebbe in vigore già adesso. Le Forze di difesa israeliane (Idf) manteranno “piena libertà operativa” dopo il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco con Hezbollah e continueranno ad agire contro le minacce provenienti dai miliziani libanesi. Lo ha scritto su X il portavoce militare israeliano Avichay Adraee, sostenendo che le Idf hanno colpito più di 100 obiettivi di Hezbollah in tutto il Libano, comprese zone della valle della Bekaa e di Nabatieh, e che “decine” di miliziani sono stati uccisi.

Il portavoce delle Idf ha aggiunto che l’esercito israeliano “godrà di piena libertà operativa per eliminare le minacce in ogni area in cui il capo di Stato Maggiore ha disposto tutte le capacità necessarie alle forze militari sul campo“.