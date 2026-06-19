Negoziati di pace USA-Iran, salta l’incontro a Lucerna: le indiscrezioni dalla Svizzera 

I negoziati di pace USA-Iran previsti oggi in Svizzera sono stati “rinviati a tempo indeterminato“. È quanto comunicato da fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano JD Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra con l’Iran. “La logistica di questi negoziati non è mai stata semplice o prevedibile. Per il momento il vicepresidente non partirà per la Svizzera“, aveva detto un portavoce della Casa Bianca aggiungendo tuttavia l’auspicio “di iniziare i colloqui tecnici il prima possibile“. Anche da Teheran era stato comunicato dall’agenzia Tasnim, che “non c’è nulla di confermato” sul viaggio della delegazione iraniana in Svizzera.

“I colloqui previsti tra Stati Uniti, Iran, Qatar e Pakistan sono stati rinviati. La Svizzera resta disposta a facilitare queste discussioni. I relativi lavori preparatori proseguono“, ha annunciato il ministero degli Esteri in un messaggio trasmesso all’Afp, senza fornire dettagli su una prossima data per i colloqui.