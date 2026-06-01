Catanzaro, l’emozionante messaggio di Brighenti: “se ripenso a 4 anni fa, mai avrei pensato di amare così tanto un popolo”

E’ ancora tempo di messaggi sui social, per i giocatori del Catanzaro, a qualche giorno dall’amara vittoria di Monza, che ha fatto arrivare le Aquile a un passo dal ritorno in Serie A dopo oltre 40 anni. Il vicecapitano Nicolò Brighenti si è rivolto ai tifosi con un post emozionante, da brividi, per racchiudere ciò che per lui rappresenta la città ben oltre il calcio e il rettangolo verde. “Se quattro anni fa, in quel Catanzaro – Picerno, alla mia prima partita con questa maglia mi avessero detto che avremmo stravinto la C, fatto due semifinali playoff di B e sfiorato la A…. forse non ci avrei creduto” ha scritto.

“Oggi fa male, inutile girarci intorno. Scrivo con il magone e le lacrime agli occhi, solo il tempo forse farà passare questo vuoto nello stomaco. Ma se mi guardo indietro, la verità è che non avrei mai pensato di poter amare così tanto un popolo, una terra e una maglia. Questo sport ti toglie il fiato, ti spezza il cuore, ma ti regala brividi che niente altro al mondo sa darti. Abbiamo riacceso la luce negli occhi dei bambini, abbiamo fatto piangere di gioia i padri, abbiamo unito generazioni sotto una sola bandiera. Non c’è lieto fine oggi, ma resta comunque una favola straordinaria, vissuta con persone straordinarie” ha aggiunto Brighenti.