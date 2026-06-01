Catanzaro, lacrime Antonini: “il rammarico non andrà mai via”, ma si proietta al prossimo anno. E svela: “quando sono arrivato…”

Matias Antonini, difensore del Catanzaro, si è affidato ai social per un suo messaggio a qualche giorno dalla Serie A sfiorata dopo l’amara vittoria di Monza. Antonini ripercorre i passaggi dall’inizio della sua carriera all’arrivo a Catanzaro: l’unico a credere nella Serie A, quando è arrivato in Calabria tutto è cambiato e quest’anno si è creato qualcosa di magico. “Una stagione incredibile finita ad un passo dal grande sogno. Quel sogno che inseguo da tantissimo, categoria dopo categoria, stagione dopo stagione. Quel sogno che in pochissime persone ci credevano insieme a me. Ma non qui, da quando sono arrivato a Catanzaro non ero più solo a sognare la Serie A. Quest’anno però è stato diverso. Questa stagione più delle altre si é creato qualcosa di magico, di diverso e unico” ha scritto il difensore.

“Eravamo una cosa sola, la nostra grande società, la curva e tutta la tifoseria, il mister ed il suo staff, la squadra e tutti quelli che non si vedono in copertina. Eravamo un blocco unico, il popolo giallorosso, ovunque, in casa ed in trasferta hanno capito la nostra forza, la nostra unione ed é stato bellissimo vivere tutto ciò. Resta il rammarico e forse non andrà mai via. Quando arrivi così vicino a fare la storia e alla fine non ci riesci é come se si formasse una ferita, che solo il tempo la trasformerà in una cicatrice. La quale porterò sempre con me, come segno di forza, come stimolo in più nel momento di difficoltà, quando tutto sembra andare storto. Ci proverò un’altra volta. Non resta che ringraziare a tutti quanti per le emozioni vissute in questa bellissima stagione. Vi voglio bene! GRAZIE”.