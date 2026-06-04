Cannizzaro nuovo Sindaco, Arruzzolo dopo la proclamazione: “sono emozionato, farà benissimo” | INTERVISTA

A margine della proclamazione ufficiale del nuovo Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro a Palazzo San Giorgio, l’On. Giovanni Arruzzolo ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Graziano Tomarchio, delineando le priorità per il futuro della città. “C’è grande soddisfazione per l’ennesimo risultato raggiunto. Io sono emozionato, perché tanti anni fa abbiamo iniziato insieme a Cannizzaro un percorso in provincia. Francesco è una persona operativa, dinamica, per bene, farà benissimo per Comune e Città Metropolitana” ha detto Arruzzolo.

Di seguito l’intervista completa.