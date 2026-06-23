Cannizzaro convoca il primo Consiglio Comunale all’aperto: i punti all’ordine del giorno

Nella serata di ieri, il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato che il primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione si terrà all’aperto. Appuntamento all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” per il 6 luglio, alle 18:30. Scelto uno dei luoghi simbolo della città, in pieno centro, una location invidiabile e, soprattutto, in grado di accogliere parecchie persone per rimettere i cittadini al centro della partecipazione politica.

Diffusi, in data odierna, anche i punti all’ordine del giorno.

“Ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio, per la seduta di insediamento, è convocato per il giorno 06.07.2026 alle ore 18.30, presso l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Convalida degli eletti ed eventuali surroghe;

Giuramento del Sindaco;

Elezione del Presidente del Consiglio, di due Vicepresidenti e di due Segretari Questori;

Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta;

Presa d’atto della costituzione dei gruppi consiliari;

Nomina componenti Commissione Elettorale Comunale.

Tale seduta è presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del presidente dell’Assemblea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 2, e 36 dello Statuto Comunale. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale sono previsti interventi istituzionali da parte di Autorità presenti. Il Consiglio Comunale si riunirà, in eventuale seconda convocazione, il giorno 07.07.2026 alle ore 18.30“, si legge nella nota del Comune.