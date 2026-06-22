Cannizzaro convoca il primo Consiglio Comunale ed è già storia: location pazzesca per favorire la partecipazione dei reggini | VIDEO

Lo avevamo già anticipato, adesso è tutto nero su bianco. Letteralmente, con tanto di firma del nuovo sindaco. Francesco Cannizzaro ha annunciato il primo Consiglio Comunale e l’annuncio è già storico. Abituati alla scarsa trasparenza della precedente amministrazione, a consiglieri in diretta dalla macchina, da casa propria, in streaming mentre pensano alle loro faccende personali e totalmente disinteressati dall’argomento del dibattere, assistiamo a un cambio di rotta epocale. Il primo Consiglio Comunale dell’era Cannizzaro si terrà all’aperto!

La location scelta è l’Arena dello Stretto, luogo particolarmente suggestivo e tanto caro ai reggini. Proprio i cittadini saranno spettatori protagonisti del dibattito politico, finalmente, nuovamente al centro dell’agenda.

L’annuncio arriva dai social: “apponendo questa firma convoco il primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione che si terrà lunedì 6 luglio alle ore 18:30. Sapete dove? All’Arena dello Stretto. Per la prima volta nella storia si terrà in un luogo così suggestivo che abbiamo scelto appositamente anche per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini. Segnatelo in calendario!“.