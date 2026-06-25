Calabria, tutti i provvedimenti della giunta regionale: ok a provvedimenti su sanità, lavoro, turismo

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, ha preso atto della ripartizione del Fondo sanitario regionale per l’anno 2025 da suddividere tra le Aziende sanitarie del Servizio sanitario così come da proposta trasmessa da Azienda Zero che, tra l’altro, tiene conto dei criteri di riparto sui tre livelli essenziali di assistenza, sull’indice dei flussi di mobilità infraregionale, sul riconoscimento delle funzioni e gestione dell’emergenza urgenza. Sempre su indicazione del presidente della Giunta, sulla base del parere favorevole dell’Osservatorio regionale sui prezzi, è stata prorogata la validità del prezziario dei Lavori pubblici della Regione Calabria fino alla 30 settembre 20026 e, comunque, fino all’approvazione del nuovo prezziario.

Deliberati tre provvedimenti dell’assessore al lavoro, Turismo e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese

L’esecutivo ha, poi, deliberato altri tre provvedimenti dell’assessore al lavoro, Turismo e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese. Approvato l’aggiornamento del Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro in seguito al nulla osta espresso dal Ministero del lavoro, dall’Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione previste nel Pnrr e dalla direzione generale delle politiche attive del lavoro. Con un altro atto deliberativo, per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle Piccole e medie imprese e la creazione di posti di lavoro è stata aumentata la dotazione finanziaria del Fondo competitività imprese di 32.5 milioni di euro portandola complessivamente a 62.5 milioni di euro, destinando, nello specifico, 5.5 milioni alla Linea d’intervento 1 “Micro iniziative” ed euro 27 milioni alla Linea 2 “Piccole-medie iniziative”.

Nel settore turistico è stata approvata un’altra delibera dell’assessore Calabrese

Nel settore turistico, con l’obiettivo di ampliare i motivi di viaggio verso la destinazione Calabria in un’ottica integrata di promozione del marketing territoriale, è stata approvata un’altra delibera dell’assessore Calabrese per valorizzare e promuovere le località turistico-balneari che nell’anno 2026 hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu, prevedendo interventi utili ad incrementare l’attrattività turistica extra regionale, nazionale ed internazionale, l’incoming e lo sviluppo dei territori, destinando complessivamente risorse per 405 mila euro.

Su indicazione dell’assessore al Personale e all’Ambiente, Antonio Montuoro, la Giunta ha anche deliberato la proposta di dotazione organica del personale dell’ente Parchi marini regionali, in base al Piano triennale del fabbisogno del personale 2026-2028 e del Piano annuale 2025 delle assunzioni, al fine di garantire una maggiore operatività dell’Ente che accorpa dei 5 Parchi marini calabresi. Il costo totale della dotazione organica è a carico esclusivamente dell’Epmr.

Infine, in materia di bilancio, su proposta dell’assessore Marcello Minenna, è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal Calabria).