Sanità, Occhiuto firma la prima delibera post commissariamento e punge l’opposizione: “la Calabria non è più sfigata come prima” | VIDEO

Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha annunciato, in un video social, l’approvazione, da parte della Giunta regionale, della delibera sul riparto del Fondo sanitario regionale. Un passaggio che Occhiuto presenta come particolarmente significativo perché avviene per la prima volta non più nella veste di commissario, ma come presidente della Regione e assessore alla sanità, dopo l’uscita della Calabria dal commissariamento. Nel suo intervento, il governatore ha rivendicato il valore politico e amministrativo della decisione, collegandola alla nuova fase della sanità calabrese e al recupero dei pieni poteri regionali in materia. Il video social è stato anche l’occasione per una dura polemica nei confronti dell’opposizione, accusata da Occhiuto di non riconoscere i risultati ottenuti dalla Regione e di aver accolto con soddisfazione l’ipotesi di un possibile ritorno al commissariamento.

Il video social di Roberto Occhiuto

Nel filmato, il presidente della Regione Calabria ha usato toni diretti e fortemente polemici, aprendo il suo intervento con un attacco all’opposizione e con il richiamo alla delibera appena approvata dalla Giunta regionale. “Fatevene una ragione. Voi siete un po’ sfigati, mi riferisco all’opposizione, ma la Calabria non è più sfigata come prima. Vi spiego che cosa è successo. È appena finita la giunta regionale che ho fatto qui e ho approvato la delibera per la prima volta dopo 17 anni del riparto del Fondo Sanitario regionale. L’ho fatto con delibera di giunta come presidente e quindi anche come assessore alla sanità e non più come commissario”, rimarca Occhiuto.

Il riferimento a Banca d’Italia e alla crescita della Calabria

Nel suo intervento, il presidente della Regione Calabria ha poi richiamato i dati attribuiti a Banca d’Italia, rivendicando una fase di crescita per il territorio calabrese. Occhiuto ha citato l’andamento economico della Regione, i passeggeri negli aeroporti e l’aumento degli occupati a tempo indeterminato, sostenendo che l’opposizione sia rimasta in silenzio davanti a questi risultati.“Perché me la prendo con gli sfigati? Perché che cosa è successo in questi giorni? La Calabria, dice Banca d’Italia, è la regione che cresce di più in Italia. Certo, ci sono tanti altri problemi, lo so benissimo, li affronto ogni giorno, ma Banca d’Italia dice: ‘La Calabria cresce di più del Veneto, più di tutte le regioni d’Italia’ e questi dell’opposizione sfigati, muti. E Banca d’Italia dice: ‘La Calabria ha fatto il record dei passeggeri negli aeroporti grazie agli investimenti che ha fatto la regione’. Stanno arrivando tanti stranieri, cresce il prodotto interno della Calabria anche per gli aeroporti e l’opposizione muta”, evidenzia Occhiuto.

L’intoppo burocratico e il rischio di ritorno al commissariamento

La parte conclusiva del video si concentra su quello che Occhiuto definisce un “intoppo burocratico”, che a suo dire non riguardava la Regione ma Palazzo Chigi e la Corte dei Conti. Il presidente sostiene che l’opposizione avrebbe reagito con soddisfazione alla possibilità che la Calabria potesse rientrare nel commissariamento, salvo poi vedere risolta la questione in 24 ore.

“Poi che succede? Poi c’è un intoppo burocratico che non riguarda la regione, riguarda Palazzo Chigi e la Corte dei Conti e quindi l’opposizione stappa champagne, perché la Calabria potrebbe di nuovo rientrare nel commissariamento. Per fortuna il presidente della regione non è un presidente normale, uno di quelli a cui loro erano abituati. Loro sono sfigati per questo, perché hanno un presidente della Regione che questo problema ha chiesto a Palazzo Chigi di risolverlo ed è stato risolto in 24 ore. Tant’è che oggi abbiamo firmato la prima delibera di giunta e l’abbiamo fatta con i pieni poteri della Calabria, della giunta regionale della Calabria, sulla sanità. Fatevene una ragione, voi siete un po’ sfigati, ma la Calabria non è più sfigata come prima”, conclude Occhiuto.