Attacchi Israele in Libano, Trump e Netanyahu al telefono dopo la minaccia dell’Iran sullo stop ai negoziati

Le tensioni in Medio Oriente tornano al centro dell’attenzione internazionale, in un quadro regionale segnato da forti pressioni diplomatiche e da un’escalation militare che rischia di incidere sui delicati equilibri tra i principali attori coinvolti. In questo contesto, ogni nuovo contatto tra le leadership politiche assume un peso particolare, soprattutto alla luce delle ricadute sui negoziati in corso e sui rapporti tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu stanno tenendo un colloquio telefonico.

La telefonata arriva dopo la minaccia da parte dell’Iran di interrompere i negoziati con Washington a causa dell’escalation israeliana in Libano. A riferirlo è l’emittente israeliana Channel 12.