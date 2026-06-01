Attacchi Israele in Libano, l’Iran reagisce: nuovo blocco dello Stretto di Hormuz e non solo!

Stop alle negoziazioni. Il team negoziale iraniano ha interrotto lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti attraverso i mediatori in seguito all’escalation di attacchi effettuati da Israele contro il Libano. È quanto riportato dall’agenzia Tasnim, secondo cui la situazione in Libano rappresenta un elemento essenziale del cessate il fuoco e Teheran ritiene che la tregua sia stata violata “su tutti i fronti, compreso il Libano“. Per questo motivo, “non avrà luogo alcun dialogo” fino a quando non saranno accolte le richieste dell’Iran e di Hezbollah.

In risposta all’attacco di Israele, l’Iran ha deciso di “bloccare completamente” non solo lo Stretto di Hormuz ma anche lo Stretto di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e all’Oceano Indiano, chiuso al traffico dal cosiddetto “fronte della resistenza“, l’alleanza regionale sostenuta dall’Iran.