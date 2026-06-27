A Ballarino hanno permesso di tutto, con Lotito fanno i sofisticati (e pretenziosi): lo strano universo di alcuni tifosi della Reggina

Viene da ridere. Viene veramente da ridere. Ci viene da ridere nel leggere, da un po’ di giorni in realtà, di tifosi della Reggina incredibilmente pretenziosi. “La Reggina ora deve stravincere”, “Lotito non ha alibi”, “non gli consentiremo di sbagliare”. Che bella scoperta! Ma sapete perché ci viene da ridere? Perché tanti di questi messaggi, di queste riflessioni, provengono da chi per tre anni a Ballarino ha giustificato di tutto: sconfitte umilianti, dichiarazioni fuori luogo, guerre continue, balletti, totali prese in giro. Si sono fatti andare bene la propaganda sul ripescaggio, l’ultima sul ricorso contro il Messina di qualche mese fa, l’alibi degli arbitri, della Vibonese che si scansa, di Trapani e Siracusa cattive. Hanno inventato dei fantomatici nemici – avevamo pubblicato una lista proprio qualche mese fa – con lo scopo di dividere la tifoseria e far passare in secondo piano ogni loro malefatta.

Questi tifosi, una minoranza, hanno giustificato un primo posto mai conquistato in tre anni neanche per un minuto, hanno giustificato la mancata promozione che, se avessero rispettato il business plan, oggi la Reggina sarebbe in Champions League, magari a battagliare col Como per provare a strappargli Nico Paz. Hanno giustificato tanto, molto altro. Di certo, non hanno mai messo pressione a Ballarino così, così come stanno facendo ora con Lotito, e chissà perché. Gli è bastato il Montalto di turno, qualche abbonamento omaggio, qualche bella parola, per silenziarli.

Ora loro, sempre loro, gli strenui difensori, non solo si permettono di mettere in dubbio un imprenditore della caratura e della serietà di Claudio Lotito, ma hanno anche il coraggio di metterlo alle strette, senza alibi: o si stravince o si stravince. E’ normale che sia così (e che sarà così), è scontato, ma lo stesso avrebbero dovuto fare con Ballarino. Oggi, la credibilità di queste persone, è finita sotto i tacchi. Pensiamo siano in pochi, davvero in pochi, proprio quella stretta cerchia di coloro che la ormai vecchia società ha definito nemici, a poter rimanere coerenti con questa posizione: noi di StrettoWeb, tra i pochi, abbiamo chiesto sin da subito a Ballarino di stravincere, senza alibi alcuno, senza propagande su ripescaggi, arbitri e altre amenità. E lo stesso facciamo, già da tempo ormai, con Claudio Lotito. Con la consapevolezza, ovviamente, e non serve un mago a scoprirlo, che tra i due imprenditori ci sia un abisso grande quanto la foresta amazzonica. Ma intanto sorridiamo, perché ci viene davvero da sorridere…