Viola-Barcellona, il Supporters Trust: “condanniamo ogni frase razzista, anche quelle urlate contro Laganà e Marangon”

Dopo la denuncia di Barcellona, che ha riportato alcune frasi razziste rivolte a un suo giocatore durante Gara-3 contro la Viola, arriva la risposta neroarancio. A parlare è il Supporters Trust che prende le distanze da ogni forma di razzismo ma, allo stesso tempo, denuncia anche gli epiteti discriminatori rivolti dai tifosi ospiti a Laganà e Marangon. Nella nota del Trust si legge: “il Supporters Trust prende con assoluta fermezza le distanze dalle ignobili frasi razziste pronunciate durante Gara-3 dei quarti di finale Playoff tra Viola Reggio Calabria e Barcellona Basket da un soggetto sconosciuto agli ambienti sportivi reggini, ripreso nelle immagini successivamente diffuse sul web. Non esistono attenuanti, non esistono giustificazioni, non esistono zone grigie: chi utilizza il razzismo come linguaggio non appartiene alla nostra cultura sportiva, non rappresenta la città di Reggio Calabria e non può trovare alcuno spazio all’interno di un palazzetto che da sempre vive di passione, appartenenza e rispetto”.

“Nel 2026 assistere ancora a scene simili rappresenta una sconfitta civile prima ancora che sportiva. Reggio Calabria ha sempre respinto ogni forma di discriminazione e continuerà a farlo senza ambiguità e senza ipocrisie. Il PalaCalafiore è e deve restare un luogo “sacro” dello sport, non una vetrina per ignoranza, odio e barbarie verbale.

Allo stesso tempo, respingiamo con identica durezza anche gli insulti razziali rivolti dal tifo organizzato sia a Barcellona che a Reggio Calabria ai nostri atleti Laganà e Marangon durante il match in cui è stata utilizzata la parola “zingaro” con valenza discriminatoria.

Il rispetto non può essere invocato a convenienza: chi pretende civiltà deve essere il primo a praticarla. Lo sport non può diventare terreno di scontro tossico né palcoscenico per frustrati in cerca di visibilità. Il basket appartiene ai tifosi veri, a chi sostiene la propria squadra con passione e dignità, non a chi infanga intere comunità con comportamenti miserabili.

Il Supporters Trust continuerà a difendere i valori autentici dello sport: inclusione, rispetto, aggregazione e appartenenza. Tutto il resto non ci rappresenta e non rappresenterà mai Reggio Calabria“.