Vara Messina, Famà e Toscano replicano a Caruso: “la sua azione è stata impalpabile”

“Ci ha stupiti la replica poco garbata dell’ex assessore Caruso al quale nell’odierna conferenza stampa non abbiamo dedicato alcun commento né pensiero visto l’operato impalpabile della sua recente amministrazione nel segmento culturale di questa città”. Lo dichiarano gli assessori designati del centrodestra messinese, Fulvia Toscano e Giovanna Famà. “Se l’ex assessore ha sentito il bisogno di sciorinare le sue recenti iniziative in maniera così piccata è evidente che abbiamo toccato un nervo scoperto, ci dispiace“, rimarcano.

“Ma poco importa, ci interessa comunicare le nostre idee e i nostri progetti che guardano ad una dimensione meno provinciale e che spostano Messina in un contesto culturale più ampio del mediterraneo. Progetti nei quali pensiamo al massimo coinvolgimento della nostra città, di tutte le associazioni e non di pochi accoliti”, concludono.