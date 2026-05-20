Tonino Romeo: “se eletto, il mio stipendio tornerà ai reggini. Altri sono l’Orient Express, noi un treno AV. E Cannizzaro…”

Il Questore Tonino Romeo torna a parlare ai microfoni di StrettoWeb dopo le dichiarazioni di tre settimane fa, che avevano fortemente scosso le coscienze della comunità reggina a fronte di un candidato così deciso nella libertà e nell’autonomia rispetto alla politica tradizionale, e al tempo stesso così pragmatico e concreto rispetto alla situazione della città. A pochi giorni dal voto delle elezioni comunali, oggi Romeo – candidato nella lista civica Reggio Protagonista, a sostegno della candidatura di Francesco Cannizzaro – ha fatto il punto della situazione sulla campagna elettorale, sulla sua esperienza, sulla sua lista e sull’evoluzione generale della politica cittadina in questo momento storico.

Ma soprattutto ha rilanciato un impegno già assunto con i suoi elettori e con tutti i cittadini: “se eletto, i miei emolumenti saranno versati su un conto corrente dedicato e pubblico sul sito del comune, e devoluti ai cittadini che ne hanno più bisogno. Io mi sto mettendo al servizio della città senza alcuna esigenza economica, non ho bisogno di soldi né devo sistemare familiari, ma vorrei che la città migliorasse e voglio mettere al servizio di Reggio le mie esperienze e competenze in modo assolutamente libero e disinteressato“. L’intervista completa: