Tonino Romeo, un servitore dello Stato per Reggio Calabria: la candidatura che alza il livello della città | INTERVISTA

Quello di Tonino Romeo è una delle grandi novità tra i candidati alle elezioni comunali di Reggio Calabria in programma per 24 e 25 maggio. In un mare di figuranti, improvvisati, improbabili profili di folklore e anche qualche vero e proprio disagiato, spiccano facilmente e si distinguono le eccellenze quale è appunto Romeo, Questore di lunga data e grande servitore delle pubbliche Istituzioni. Ha una carriera brillante nella Polizia di Stato, dove ha ricoperto per otto lunghi anni il ruolo di Capo di Gabinetto della Questura di Reggio Calabria: unico reggino con quest’incarico, e recordman assoluto per longevità nel ruolo.

Ha deciso di candidarsi alle elezioni comunali nella lista civica “Reggio Protagonista“, nella coalizione di Centrodestra, e oggi ha illustrato ai microfoni di StrettoWeb le ragioni di questa scelta che nasce da un profondo e viscerale amore nei confronti della propria città, e dall’impellente necessità di dare una scossa per cambiare le cose che non vanno. Una candidatura di amore e di servizio, senza alcun secondo fine e interesse per una figura che già oggi, in campagna elettorale, alza il livello del confronto pubblico e porta un background di esperienze senza eguali. Romeo, inoltre, ha fatto della legalità il pilastro fondante per la nostra società ed è un profondo conoscitore di Reggio Calabria, per cui propone tante idee innovative nel settore della sicurezza e del decoro urbano.

Le ha raccontate nell’intervista video integrale sul canale YouTube di StrettoWeb: