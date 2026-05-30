Taurianova, l’assessore Gallo all’Agri Fest: l’agricoltura tra innovazione e confronto sociale | INTERVISTA

A Taurianova, durante l’edizione di quest’anno dell’Agri Fest, l’assessore regionale Gianluca Gallo ha voluto ribadire il ruolo centrale della manifestazione non solo come vetrina delle eccellenze agricole, ma anche come momento di incontro e confronto sociale. L’intervista, realizzata da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha offerto spunti interessanti sul futuro del settore agricolo nella regione e sul modo in cui la comunicazione e la narrazione possono valorizzare l’impegno degli operatori.

L’agricoltura come racconto e identità

Secondo l’assessore Gallo, le manifestazioni come l’Agri Fest servono a cambiare la percezione dell’agricoltura: “manifestazioni utili per fare il modo che il racconto dell’agricoltura sia diverso rispetto a come lo immaginiamo”, ha dichiarato. Le parole di Gallo evidenziano come sia necessario valorizzare le storie dietro i prodotti, le pratiche sostenibili e l’impegno quotidiano di agricoltori e operatori, raccontando l’agricoltura come elemento dinamico e centrale per la comunità.

In un’epoca in cui l’agroalimentare viene spesso percepito solo come produzione economica, l’intervento di Gallo mette in luce l’importanza di trasformare ogni manifestazione in un’occasione di narrazione positiva e di diffusione di conoscenze.

Aggregazione e confronto nella comunità agricola

L’Agri Fest non è solo una fiera dei prodotti tipici, ma anche un momento di aggregazione sociale. L’assessore ha spiegato come queste iniziative creino opportunità di incontro: “È fatto anche di momenti di aggregazione sociale, incontro e confronto”. In questo senso, l’evento rappresenta una piattaforma per dialogare sulle politiche agricole regionali, scambiarsi esperienze tra produttori e coinvolgere i cittadini nella cultura del cibo e del territorio.

Gallo ha sottolineato che il confronto tra operatori e istituzioni è fondamentale per individuare strategie comuni, promuovere innovazione e sostenibilità e rafforzare l’identità agricola della regione.

Agri Fest come vetrina e opportunità

Oltre alla dimensione sociale, l’Agri Fest si conferma come un’occasione di visibilità per gli imprenditori agricoli. La manifestazione permette di far emergere eccellenze locali, prodotti tradizionali e innovazioni nel settore, creando una rete di contatti e promuovendo il territorio. La visibilità data dall’evento ai produttori locali contribuisce a rafforzare l’agricoltura come settore strategico e vitale per lo sviluppo regionale.