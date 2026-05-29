Taurianova, al via l’Agri Fest: eccellenze agroalimentari e sviluppo del territorio al centro dell’evento | VIDEO

Ha preso ufficialmente il via l’Agri Fest, la manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, della sostenibilità e del rapporto tra identità locale e sviluppo economico. Il tradizionale taglio del nastro ha sancito l’apertura di un evento che punta a mettere al centro il ruolo dell’agricoltura come risorsa strategica per il territorio e come leva di rilancio per l’economia locale. All’inaugurazione hanno preso parte, tra i principali promotori e organizzatori dell’iniziativa, il primo cittadino di Taurianova, Mimmo Romeo, e il consigliere regionale Domenico Giannetta. La loro presenza conferma la volontà di costruire una sinergia istituzionale tra amministrazione comunale e Regione Calabria a sostegno del comparto agricolo e delle produzioni di qualità.

Taurianova inaugura l’Agri Fest con il taglio del nastro

L’apertura dell’Agri Fest a Taurianova è stata scandita dal momento simbolico del taglio del nastro, che ha dato ufficialmente il via alla manifestazione. Un gesto inaugurale che assume un significato più ampio, perché segna l’avvio di un appuntamento pensato per promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti, le sue competenze e la sua capacità di innovare.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il legame tra identità locale e sviluppo economico, due dimensioni che trovano nel settore agroalimentare un punto di incontro naturale. Le produzioni agricole, le tradizioni gastronomiche e le nuove sfide della sostenibilità diventano così il cuore di una manifestazione che guarda sia alle radici sia al futuro della comunità.

Eccellenze agroalimentari e prodotti a km zero protagonisti

Il programma dell’Agri Fest mette in primo piano le eccellenze agroalimentari e i prodotti a km zero, con stand enogastronomici e degustazioni pensate per far conoscere al pubblico la qualità della produzione locale. La manifestazione diventa così una vetrina per aziende, produttori e operatori del settore, ma anche un’occasione per i cittadini e i visitatori di riscoprire sapori, filiere e tradizioni del territorio.

Le degustazioni rappresentano uno degli elementi più attesi dell’evento, perché consentono di trasformare la promozione del comparto agricolo in un’esperienza diretta. Il pubblico può entrare in contatto con i prodotti locali, conoscerne la provenienza e comprendere il valore economico e culturale che essi rappresentano per Taurianova e per la Calabria.

Sostenibilità e transizione ecologica al centro del confronto

Accanto alla dimensione enogastronomica, l’Agri Fest dedica spazio anche ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica. Il programma prevede infatti tavole rotonde sul futuro dell’agricoltura, pensate per approfondire le prospettive del settore in un momento in cui innovazione, tutela ambientale e competitività sono sempre più collegati.

Il confronto sul futuro dell’agricoltura assume un ruolo decisivo per il territorio. Parlare di transizione ecologica significa interrogarsi sui modelli produttivi, sull’uso responsabile delle risorse, sulla valorizzazione delle filiere corte e sulla capacità del sistema agricolo di rispondere alle sfide ambientali ed economiche dei prossimi anni.

In questo senso, la manifestazione non si limita a celebrare i prodotti locali, ma prova a offrire una riflessione sul modo in cui il comparto agricolo può diventare un motore di sviluppo sostenibile.

La presenza di Mimmo Romeo e Domenico Giannetta

Tra i principali promotori e organizzatori dell’iniziativa, hanno partecipato all’inaugurazione il sindaco di Taurianova, Mimmo Romeo, e il consigliere regionale Domenico Giannetta. La loro presenza evidenzia il valore istituzionale dell’evento e conferma l’attenzione verso un settore considerato strategico per il rilancio del territorio.

Il coinvolgimento dell’amministrazione comunale e della Regione Calabria mette in luce una collaborazione orientata a sostenere il comparto agricolo, favorendo iniziative capaci di promuovere le produzioni locali e di creare opportunità economiche. L’Agri Fest diventa così anche un esempio di cooperazione tra livelli istituzionali diversi, uniti dall’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio.

Agricoltura come motore di rilancio per il territorio

Uno dei messaggi centrali dell’iniziativa è il ruolo dell’agricoltura come vero motore di rilancio per il territorio. L’Agri Fest nasce infatti per dare visibilità a un comparto che non rappresenta soltanto una tradizione produttiva, ma anche una possibilità concreta di crescita economica, occupazionale e culturale.

Il settore agricolo, soprattutto quando collegato alla qualità, alla sostenibilità e alla promozione delle filiere locali, può diventare una leva importante per rafforzare l’identità dei luoghi e attrarre attenzione verso le produzioni del territorio. In questa prospettiva, la manifestazione punta a trasformare la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari in un’occasione di sviluppo più ampia.

Show cooking, degustazioni e tavole rotonde nel programma

Il programma dell’Agri Fest è ricco e articolato. Sono previsti stand enogastronomici, degustazioni di prodotti a km zero, show cooking e tavole rotonde dedicate al futuro dell’agricoltura e della transizione ecologica.

Gli show cooking rappresentano uno dei momenti più coinvolgenti della manifestazione, perché permettono di raccontare i prodotti locali attraverso la cucina e la creatività. Le tavole rotonde, invece, offrono uno spazio di confronto sui temi più importanti per il comparto agricolo, dalla sostenibilità alla capacità di innovare senza perdere il legame con le radici territoriali.

Questa combinazione tra divulgazione, esperienza gastronomica e approfondimento rende l’evento un appuntamento capace di parlare a pubblici diversi: produttori, istituzioni, operatori economici, cittadini e visitatori.

Ottima affluenza fin dalle prime ore

L’ottima affluenza registrata fin dalle prime ore conferma il grande interesse attorno all’Agri Fest. La partecipazione del pubblico dimostra quanto il tema delle produzioni locali e della sostenibilità sia sentito dalla comunità e quanto eventi di questo tipo possano diventare occasioni di aggregazione e promozione territoriale.

Il riscontro positivo dell’avvio rappresenta un segnale incoraggiante per gli organizzatori e per le istituzioni coinvolte. La manifestazione intercetta infatti un bisogno diffuso di riscoperta delle radici produttive e culturali, ma anche la volontà di guardare al futuro con strumenti nuovi.

Un evento tra radici e futuro della produzione locale

L’Agri Fest a Taurianova si presenta come una manifestazione capace di unire tradizione e prospettiva. Da un lato celebra le radici della produzione locale, dall’altro apre una riflessione sulle trasformazioni necessarie per rendere l’agricoltura sempre più sostenibile, competitiva e integrata nei processi di sviluppo economico.

Il taglio del nastro ha dato il via a un appuntamento che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e a rafforzare il legame tra comunità, istituzioni e mondo agricolo. La presenza di Mimmo Romeo e Domenico Giannetta, insieme alla partecipazione registrata fin dalle prime ore, conferma il peso politico e sociale dell’iniziativa.

Con stand, degustazioni, show cooking e tavole rotonde, l’Agri Fest si candida a diventare un punto di riferimento per promuovere l’agroalimentare calabrese, sostenere il comparto agricolo e raccontare una visione di sviluppo fondata su qualità, identità e sostenibilità.

Il video di Graziano Tomarchio per Strettoweb: