Tajani: “milioni di cittadini che votano Forza Italia sono eredi di Berlusconi”

Forza Italia “non può in questo momento fare a meno degli eredi di Berlusconi. E gli eredi di Berlusconi sono i milioni di cittadini che votano Forza Italia. Se non siamo in grado di mobilitarli commetteremmo un grande errore. Per questo i congressi servono, per spalancare le porte di Forza Italia e mettere a confronto le idee“. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento conclusivo al congresso regionale di FI in Calabria. “Anche se ci sono idee differenti poi facciamo la sintesi. La grande forza è quella di saper fare la sintesi, non di pensarla tutti alla stessa maniera, sarebbe una caserma“, ha spiegato Tajani. “Oggi abbiamo dimostrato, con un partito unito, che abbiamo un progetto comune che è quello di rendere più moderna e competitiva l’Italia, con una prospettiva per i prossimi 20-25 anni“, ha sottolineato.