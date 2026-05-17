Stefania Craxi: “con Occhiuto svolta in Calabria, lavoriamo per estendere reddito di merito a tutt’Italia”

“Oggi la Calabria non è più problema, ma un esempio di visione strategica. È questa la cifra del cambiamento che Roberto Occhiuto ha saputo costruire. Io stessa, nel mio ruolo di capogruppo, sto approfondendo l’iniziativa promossa da Roberto, il ‘reddito di merito’, per capire come possa essere mutuata e valorizzata anche a livello nazionale. È una misura innovativa, volta a trattenere il capitale umano, investire sul merito e legare il diritto allo studio a una prospettiva concreta di permanenza e crescita del nostro Paese. Anche a Roma, Roberto, abbiamo bisogno delle tue idee, della tua energia, del tuo pungolo riformista e liberale che mi appartiene profondamente“. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi, intervenendo a Lamezia Terme in occasione del Congresso regionale di Forza Italia Calabria, di cui ha presieduto i lavori.