Sparatoria a Palermo, fermati tre giovani accusati di tentato omicidio

La Procura di Palermo, coordinata da Maurizio de Lucia, ha disposto il fermo di tre giovani accusati del tentato omicidio di Danilo D’Ignoti, ferito a colpi di arma da fuoco quattro giorni fa in via Montalbo. Utili alle indagini l’analisi di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso due persone rincorrere a piedi la vittima e fare fuoco. Nell’azione è risultato poi coinvolto un terzo uomo. Durante la sparatoria è rimasta ferita una passante. D’Ignoti è fuori pericolo. La squadra mobile della Questura indaga per chiarire il movente. Due fermati hanno 21 anni e il terzo 29. Sono accusati anche di porto abusivo di arma da fuoco. Il tentato omicidio, secondo quanto si apprende, sarebbe maturato nell’ambito di contrasti nello spaccio della droga. La vittima non avrebbe pagato un debito.