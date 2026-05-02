Sparatoria a Palermo, donna ferita per errore

Giovedì scorso, a Palermo, una donna di 67 anni, identificata come M.M., è rimasta ferita per errore durante una sparatoria avvenuta in via Montalbo. La donna, che stava semplicemente camminando sul marciapiede, è stata raggiunta da un colpo vagante esploso contro Danilo D’Ignoti, 37 anni, mentre quest’ultimo usciva dalla macelleria situata all’angolo con via Marvuglia.

Il proiettile ha colpito la donna al gluteo destro, mentre una scheggia metallica le ha ferito la coscia sinistra. Subito dopo l’incidente, la vittima è stata trasportata d’urgenza al reparto di chirurgia dell’ospedale Villa Sofia, dove i medici hanno confermato che la donna dovrà essere operata per la rimozione dei proiettili. Secondo quanto dichiarato dai sanitari, oltre a un’ogiva nel femore, sono stati rilevati altri frammenti nella gamba, segno che la donna è stata colpita anche dai frammenti di altri proiettili rimbalzati.