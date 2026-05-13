Sicilia: Schifani fanalino di coda tra i presidenti di Regione, è ultimo in Italia per gradimento

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, si conferma il presidente di Regione meno apprezzato d’Italia. Il dato emerge dal nuovo sondaggio realizzato da Swg per Ansa, che fotografa il livello di gradimento dei presidenti regionali italiani. Per Schifani si tratta di una conferma negativa: il risultato resta infatti in linea con quello registrato nel 2025, quando il governatore siciliano occupava già l’ultima posizione della classifica.

A guidare la graduatoria nazionale sono due esponenti della Lega. Al primo posto si colloca Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, che raggiunge il 65% di gradimento, facendo segnare una crescita di un punto rispetto al 2025. Subito dopo arriva Alberto Stefani, presidente del Veneto, con il 58%. Al terzo posto si piazza il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 53%.

Il dato sul gradimento contribuisce a rafforzare l’immagine di una leadership in difficoltà

Il risultato del presidente siciliano assume quindi un peso ancora maggiore. In una fase in cui la Sicilia è attraversata da tensioni politiche, casi giudiziari e divisioni interne al centrodestra, il dato sul gradimento contribuisce a rafforzare l’immagine di una leadership in difficoltà. La conferma dell’ultimo posto rappresenta dunque un nuovo segnale politico per Schifani e per la maggioranza che lo sostiene.