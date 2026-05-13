Occhiuto è il terzo governatore più amato d’Italia e il primo del Centro/Sud: la classifica completa

Sono due governatori del Nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione. In testa, per i cittadini, Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con il 65%, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%. E’ quanto emerge da un sondaggio di Swg all’ANSA. Dal sondaggio emerge anche che nei primi cinque posti ci sono tre presidenti delle regioni del Sud. Al terzo posto il presidente della Calabria Roberto Occhiuto con il 53% (+1 sul 2025), quarto Antonio Decaro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si conferma tra i governatori più apprezzati d’Italia

Nell’ultimo sondaggio di Swg per l’ANSA sul gradimento dei presidenti di Regione, il presidente della Calabria guadagna un punto percentuale rispetto al 2025 e sale anche di una posizione nella graduatoria nazionale. Occhiuto è dunque terzo a livello nazionale, risultando il governatore più apprezzato del Centro-Sud. Un dato che arriva dopo la netta vittoria alle elezioni regionali dei primi di ottobre 2025, quando Occhiuto ha superato con ampio margine Pasquale Tridico, conquistando così la possibilità di guidare la Calabria per un secondo mandato: evento mai verificatosi prima nella storia del regionalismo calabrese.