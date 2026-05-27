Sanità Calabria, boom di candidature per infermieri e oss

Ha fatto registrare un’alta adesione il concorso bandito da Azienda Zero per il reclutamento di infermieri e operatori sociosanitari da destinare agli enti del servizio sanitario calabrese. La procedura, pubblicata lo scorso febbraio, è stata preceduta da avvisi di mobilità, a cui ha partecipato un numero altissimo di candidati. Complessivamente per 525 posti disponibili hanno concorso oltre 2.700 partecipanti. Nello specifico, all’avviso per l’assunzione di 349 infermieri sono pervenute 1.553 domande; sono stati infine 1.456 gli ammessi. Mentre l’avviso per il reclutamento di 176 operatori sociosanitari ha registrato l’adesione di 1.195 candidati; sono stati infine 928 gli ammessi.

Nei giorni scorsi Azienda Zero ha deliberato l’ammissione e l’esclusione dei candidati alle procedure di mobilità compartimentale, regionale e interregionale che serviranno a destinare nuovo personale alle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. I concorsi sono stati esperiti a seguito della dichiarazione dei fabbisogni da parte degli enti del servizio sanitario. Nel bando veniva chiarito, inoltre, come la selezione si sarebbe svolta esclusivamente in caso di procedure di mobilità deserte o con esito negativo.