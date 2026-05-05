Salvini arrivato a Messina, cena elettorale a Palazzo della Seta

Il vice presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Salvini è appena arrivato a Palazzo della Seta a Messina, dopo l’incontro di Reggio Calabria, dove tra poco inizierà una cena elettorale con i candidati delle liste della Lega per il consiglio comunale di e per le municipalità della città dello Stretto. Nella splendida cornice di un appartamento ottocentesco, stasera il leader della Lega si intratterrà con i candidati in corsa per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Messina.
Le liste della Lega sono collegate al candidato a sindaco Marcello Scurria, espressione di tutto il centrodestra ed ex subcommissario al Risanamento.