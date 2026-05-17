Risultati Gara-2 dei quarti di finale Playoff di Serie B: Viola ko, Matera ribalta Catanzaro! | TABELLONE

Tutto in equilibrio, o quasi, in Gara-2 dei quarti di finale Playoff di Serie B Interregionale. Nell’anticipo del sabato, Avellino chiude la pratica Cagliari in due sfide: dopo il successo casalingo, gli irpini superano i sardi anche in trasferta e passano in semifinale. La Scandone sarà l’unica squadra a riposare, mentre tutte le altre vanno in Gara-3. A cominciare dalla Viola, sconfitta da Barcellona al PalaBerti. Matera pareggia i conti contro Catanzaro ottenendo una vittoria preziosissima in trasferta, replicando quanto già fatto dai ragazzi di coach Sant’Ambrogio, sempre in trasferta. Monopoli batte Angri e allunga la serie a Gara-3.
Risultati Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale
Sabato 16 maggio
Ore 19:00
Cagliari-Avellino 71-79
Domenica 17 maggio
Ore 18:00
Catanzaro-Matera 75-87
Ore 19:00
Monopoli-Angri 69-62
Ore 20:45
Barcellona-Viola 70-62
Il tabellone dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale
- Angri-Monopoli 1-1
- Viola-Barcellona 1-1
- Matera-Catanzaro 1-1
- Avellino-Cagliari 2-0
Il calendario di Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale
Mercoledì 20 maggio
Ore 20:00
Matera-Catanzaro
Ore 20:30
Viola-Barcellona
Giovedì 21 maggio
Ore 20:30
Angri-Monopoli