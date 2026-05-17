Risultati Gara-2 dei quarti di finale Playoff di Serie B: Viola ko, Matera ribalta Catanzaro! | TABELLONE

Tutto in equilibrio, o quasi, in Gara-2 dei quarti di finale Playoff di Serie B Interregionale. Nell’anticipo del sabato, Avellino chiude la pratica Cagliari in due sfide: dopo il successo casalingo, gli irpini superano i sardi anche in trasferta e passano in semifinale. La Scandone sarà l’unica squadra a riposare, mentre tutte le altre vanno in Gara-3. A cominciare dalla Viola, sconfitta da Barcellona al PalaBerti. Matera pareggia i conti contro Catanzaro ottenendo una vittoria preziosissima in trasferta, replicando quanto già fatto dai ragazzi di coach Sant’Ambrogio, sempre in trasferta. Monopoli batte Angri e allunga la serie a Gara-3.

Risultati Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale

Sabato 16 maggio

Ore 19:00

Cagliari-Avellino 71-79

Domenica 17 maggio

Ore 18:00

Catanzaro-Matera 75-87

Ore 19:00

Monopoli-Angri 69-62

Ore 20:45

Barcellona-Viola 70-62

Il tabellone dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale

Angri-Monopoli 1-1

Viola-Barcellona 1-1

Matera-Catanzaro 1-1

Avellino-Cagliari 2-0

Il calendario di Gara-3 dei quarti di finale dei Playoff di Serie B Interregionale

Mercoledì 20 maggio

Ore 20:00

Matera-Catanzaro

Ore 20:30

Viola-Barcellona

Giovedì 21 maggio

Ore 20:30

Angri-Monopoli