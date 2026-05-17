La Viola soffre nel catino del PalaBerti: Barcellona passa 70-62. Servirà un grande PalaCalafiore in Gara-3 per andare in semifinale!

Sembra di rivedere il copione degli ottavi. La Viola vince senza troppi patemi Gara-1 in casa, poi soffre in trasferta in Gara-2 e vede la serie allungarsi fino alla ‘bella’. L’augurio è che il suddetto copione sia identico anche per Gara-3. Servirà un grande PalaCalafiore mercoledì sera, ore 20:30, per spingere la Viola Reggio Calabria in semifinale Playoff. Con negli occhi il trionfo della Domotek Volley davanti ai 7000 del Pentimele, fra 3 giorni servirà un’altra “chiamata alle armi”.

Perchè Barcellona è tosta e nel catino del PalaBerti è stata in grado di imporsi fin dal primo quarto. Anche con un Lautaro Fraga in giornata no: appena 6 punti, 1/7 da 3. Mortifero invece l’ex Aguzzoli con 16 punti, ottima la prova di Sebastianelli con 17. Alla Viola non bastano i 18 di Clark, i 16 di Laganà e i 14 di Fernandez. Giornata no al tiro per Maresca: 5 punti, 1/7 dalla lunga distanza. Ancora in rodaggio Laquintana con 0 sul tabellino e appena 9 minuti in campo, il ritorno dall’infortunio e le tante gare ravvicinate impongono di andarci piano. Zero sul tabellino anche per Fiusco, Marangon e Agbortabi, punti pesanti ai fini del 70-62. Mercoledì la resa dei conti: altra gara da dentro o fuori, senza un attimo di respiro. I Playoff sono questi: prendere o lasciare.